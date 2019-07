पणजी: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने गोवा फारवर्ड पार्टी (जीएफपी) के तीन विधायकों और निर्दलीय विधायक रोहन खुंटे को उनके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए कहा है, क्योंकि वह चार नए मंत्रियों को शनिवार को शामिल करेंगे. वहीं, जीएफपी ने कहा कि वह कोई भी निर्णय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत के बाद ही लेगी. सावंत ने दिल्ली से फोन पर कहा, ”मैंने जीएफपी के तीन मंत्रियों और खुंटे को कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए कहा है. मैंने उन्हें निर्देश अपने आलाकमान से आदेश के अनुरूप दिए हैं. उन्होंने कहा, ”मैं कल चार नए मंत्रियों को शामिल करूंगा.” उन्होंने हालांकि उनके नामों का खुलासा नहीं किया.

कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए 10 विधायकों ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा से मुलाकात की थी.

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने इससे पहले दिन में कहा था कि सावंत भाजपा विधायक एवं गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष माइकल लोबो और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए 10 विधायकों में से तीन को शामिल करेंगे.

घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया जताते हुए जीएफपी प्रमुख एवं वर्तमान में उप मुख्यमंत्री विजय सरदेसाई ने कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन नेताओं से वार्ता के बाद भाजपा नीत राजग में शामिल हुई थी और वर्तमान प्रदेश भाजपा नेता तब चर्चा का हिस्सा नहीं थे. उन्होंने कहा, ऐसे में हम केंद्र में एनडीए नेतृत्व के साथ वार्ता के बाद ही उचित कदम उठाएंगे. हमें भाजपा के केंद्रीय नेताओं से अभी तक कोई आधिकारिक संदेश प्राप्त नहीं हुआ है. इसके विपरीत हमें इसके संकेत मिले हैं कि मामला सौहार्द्रपूर्ण तरीके से सुलझ जाएगा.

जीएफपी ने भाजपा को 2017 में मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया था. उसने उसके बाद मार्च 2019 में पर्रिकर के निधन के बाद एक बार फिर भाजपा को समर्थन दिया था जब सावंत ने सत्ता संभाली थी. लोबो ने इससे पहले दिन में संवाददाताओं से कहा कि कैबिनेट में मात्र एक निर्दलीय को बरकरार रखा जा सकता है. वर्तमान में कैबिनेट में खुंटे के अलावा गोविंद गावडे अन्य निर्दलीय हैं जो राजस्व मंत्री हैं.

Goa Forward Party: We are a part of the NDA and had joined the BJP-led state government after talks with the national leadership of the BJP. The present state BJP leaders were not part of the discussions then. pic.twitter.com/5UhLl7iTG2

— ANI (@ANI) July 12, 2019