Goa Congress Latest News: महाराष्ट्र में हाल ही में सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस को अब गोवा में भी संकट का सामना करना पड़ रहा है. राज्य में कांग्रेस विधायकों में टूट की आशंका जताई जा रही है. खबरों की मानें तो कांग्रेस के 9 विधायक BJP में शामिल हो सकते हैं. रिपोर्ट बाहर आने के बाद सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने खुद कमान संभाली है. पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक से राज्य में ‘ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने’ के लिए रविवार को गोवा भेजा. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर बताया, ‘कांग्रेस अध्यक्ष ने सांसद मुकुल वासनिक को गोवा में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए वहां जाने को कहा है.’Also Read - गोवा में कांग्रेस विधायकों को करोड़ों की पेशकश, एक साथ 9 विधायकों के पार्टी छोड़ने की आशंका ने मचाई खलबली

Hon'ble Congress President has asked Shri @MukulWasnik, MP to rush to Goa to oversee latest political developments in the state.

— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) July 10, 2022