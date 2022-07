Congress Breakdown: पहले महाराष्ट्र, फिर गोवा और अब उत्तराखंड आखिर कांग्रेस में हो क्या रहा है. पार्टी के नेता साथ छोड़कर दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं. महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस पर सहयोगी पार्टियों ने ही भीतरघात का आरोप लगाया, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार चली गई. फिर अचानक आई गोवा की बारी-जहां 11 में से 9 विधायकों के भाजपा में जाने की अटकलबाजी जारी है. अब उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस के तीन वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) का दामन थाम लिया है.Also Read - Maharashtra CM Eknath Shinde: महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से की मुलाकात, बताया-सब ठीक आहे..

आम आदमी पार्टी में शामिल हुए तीन कांग्रेसी

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र प्रसाद रतूड़ी, प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष कमलेश रमन तथा पार्टी के सोशल मीडिया सलाहकार कुलदीप चौधरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए.

उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के संयोजक जोत सिंह बिष्ट ने बताया कि सिसोदिया ने कांग्रेस नेताओं के पार्टी में शामिल होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इनके आने से पार्टी मजबूत होगी. इन नेताओं ने विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद कांग्रेस में बढ़ती गुटबाजी को अपने इस्तीफे का कारण बताया है.

उत्तराखंड में बढ़ी सियासी हलचल

कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे की खबर सुनते ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के घर पर बैठक की और पार्टी के अंदरूनी हालात पर चिंता प्रकट की. हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के महासचिव हरीश रावत इससे दूर रहे.

गोवा में लगाएंगे जख्म पर मलहम..

कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा कि गोवा में कुछ लोग विभिन्न राजनीतिक दलों खासकर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना चाहते हैं. उन्होंने गोवा में हमारी पार्टी के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने दिखा दिया कि वे यहां बुरी तरह विफल होने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैंने गोवा में कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों के साथ बैठक की। राज्य में कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा हुई.

माइकल लोबो के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर भाजपा के साथ साजिश रचने के आरोप में उन्हें रविवार को कांग्रेस ने गोवा एलओपी के पद से हटा दिया गया था. इसपर लोबो ने कहा कि “प्रेस कांफ्रेंस में शामिल नहीं होना अयोग्यता का आधार नहीं हो सकता.”

