नई दिल्लीः गोवा के डीजीपी प्रणब नंदा का शनिवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. प्रणब नंदा 57 साल के थे. उन्होंने दिल्ली में आखिरी सांस ली. नंदा के निधन की खबर एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी. बता दें कि नंदा 1988 के आईपीएएस अधिकारी थे और इसी साल गोवा में उनका ट्रांसफर किया गया था. नंदा के निधन पर सीएम प्रमोद सावंत ने गहरा शोक व्यक्त किया है.

प्रमोद सावंत ने कहा कि वह एक वरिष्ठ अधिकारी थे जो कि हमेशा अपनी ईमानदारी और लगन से काम करने के लिए जाने जाएंगे. उन्होंने कहा कि उनका जाना पूरे पुलिस महकमें और राज्य के लिए एक दुख की बात है. सीएम सावंत ने ट्वीट में लिखा, ”श्री प्रणब नंदा (IPS), डीजीपी, गोवा के असामयिक निधन से हैरान और दुखी हूं. उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है. भगवान उन्हें दुख सहन करने की शक्ति दें.”

Shocked and saddened by the untimely demise of Shri Pranab Nanda (IPS), DGP, Goa. My deepest sympathies to his family members. May God comfort them in this hour of grief.

— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) November 16, 2019