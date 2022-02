Goa Election 2022: पांच राज्यों में फरवरी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. गोवा में चुनाव प्रचार कर रहे और गोवा सरकार की नाकामियों को बता रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने तंज कसा है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है. ट्वीट कर उन्होंने नाराजगी जताई है और लिखा है कि ,”गोवा को केजरीवाल की एकमात्र गारंटी है : ‘झूठ.’ दुख की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा में मीडिया से बात करते हुए गोवा के लोगों से झूठ बोला.Also Read - UP के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, G-23 के गुलाम नबी आजाद को मिली जगह

अपने ट्वीट में सावंत ने आगे लिखा है कि केजरीवाल ने कहा कि गोवा में कोई सड़क या अस्पताल या स्कूल नहीं बना है जिसमें भाजपा का कार्यकाल शामिल है. “अरविन्द केजरीवाल का कहना है कि ‘गोवा में पिछले 25 साल में एक भी नया स्कूल नहीं बना, कॉलेज -अस्पताल -डिस्पेंसरी-सड़क नहीं बने हैं.’ Also Read - कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट से मनीष तिवारी का नाम गायब, TMC सांसद ने ली चुटकी

इसके जवाब में मुख्यमंत्री सावंत ने एक वीडियो भी साझा किया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कुछ इस प्रकार जवाब दिया है-‘गोवा में पिछले दस साल में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 600 से ज्यादा नए स्कूल और पुराने स्कूलों की मरम्मत की गयी, 20 से ज्यादा कॉलेज बने, 50 से ज्यादा हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर बने, 35 से ज्यादा फ्लाईओवर ओवरब्रिज बने हैं. ‘ Also Read - Punjab Elections 2022: राहुल गांधी 6 फरवरी को अपने लुधियाना दौरे के दौरान सीएम फेस की घोषणा करेंगे

Kejriwal’s Only Guarantee to Goa : ‘Lies’

Sad that the Delhi Chief Minister @ArvindKejriwal lied to the people of Goa while speaking to a media house in Goa. He said that no road or hospital or school has been built in Goa which includes the tenure of BJP. 1/3 https://t.co/nxr7BZw8rH

— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) February 4, 2022