Goa Election 2022 Updates: गोवा में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और विभिन्न राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने का दावा कर रही हैं. तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal CM Mamata Banerjee) भी गोवा में जोरदार उपस्थिति कराने की कोशिश में जुटी है. राज्य में तमाम असंतुष्ट नेताओं को पार्टी में शामिल कराने का सिलसिला जारी है. मगर इस बीच गोवा टीएमसी को इस क्रम में जोरदार झटका लगा है. पोंडा के पूर्व विधायक सहित पांच नेताओं ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. त्यागपत्र में कहा गया कि हम उस पार्टी से जुड़े नहीं रह सकते जो गोवा को बांटने की कोशिश कर रही हो.

सीएम ममता बनर्जी को भेजे त्यागपत्र में नेताओं ने कहा कि हम तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिकता से इस्तीफा देते हैं. हम इस उम्मीद से पार्टी में शामिल हुए थे कि ये गोवा और गोवा निवासियों के लिए अच्छे दिन लाएगी. मगर दुर्भाग्य से हमारे संज्ञान में आया है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITMC) ने गोवा और यहां के निवासियों को समझा ही नहीं है.

Five primary members of the AITC, including former Goa MLA Lavoo Mamlatdar submitted their resignation

letter on Friday.

"We do not want to continue with a party which is trying to divide Goans," the resignation letter reads. pic.twitter.com/LsWQql4F3Y

— ANI (@ANI) December 25, 2021