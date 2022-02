Goa Election 2022 Voting Highlights: गोवा में किस पार्टी की सरकार बनेगी जनता ने इसका फैसला कर दिया है. गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए सोमवार को मतदान संपन्न हुआ. चुनाव आयोग की मुताबिक गोवा में इस साल कुल 78.94% मतदान हुआ. गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कुणाल ने बताया कि राज्य में सबसे अधिक मतदान सांकेलिम निर्वाचन क्षेत्र में 89.64% हुआ. वहीं, उत्तरी गोवा में 79 प्रतिशत और दक्षिण गोवा का मतदान प्रतिशन 78 रहा. मालूम हो कि गोवा में बहुकोणीय मुकाबला है. गोवा में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janata Party) और कांग्रेस (Congress) के बीच सीधा मुकाबला रहता है, लेकिन इस बार यह मुकाबला बहुकोणीय दिख रहा है. भाजपा, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी (AAP), तृणमूल कांग्रेस (TMC) और कई अन्य पार्टियां भी अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं. नतीजे 10 मार्च को आएंगे.Also Read - UP Phase 2 Voting: दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न, जानें कहां कितनी हुई वोटिंग

Goa achieved 78.94% voting. The highest voter turnout was recorded in the Sanquelim constituency at 89.64%. North Goa has registered a maximum turnout of 79% than South Goa at 78%. In today's polling 14 EVM's & 8 ballet were replaced: Goa Chief Electoral Officer Kunal pic.twitter.com/JGf3PDuQK1

— ANI (@ANI) February 14, 2022