Goa Extended Lockdown Update: कोरोना वायरस संक्रमण (Goa COVID Latest Update) को रोकने के लिए गोवा सरकार ने आज शनिवार को कोविड कर्फ्यू (Goa Corona Curfew) सात जून, सुबह सात बजे तक के लिए बढ़ा दिया है. सीएम प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) ने ट्वीट कर बताया ये जानकारी दी. राज्य में मौजूदा लॉकडाउन 31 मई को समाप्त हो रहा है.

कर्फ्यू के दौरान राज्य जरूरी सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों को छूट रहेगी. किराने की दुकान सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी. रेस्तरां और होटल सिर्फ होम डिलीवरी के लिए सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगे. मालूम हो कि करीब 16 लाख की आबादी वाले गोवा में पिछले एक महीने में कोरोना संक्रमण की दर में रिकॉर्ड उछाल देखा गया है.

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गोवा सहित राज्यों को पत्र लिखकर याद दिलाया कि वर्तमान में एक्टिव केस की संख्या अभी भी काफी अधिक है. ऐसे में राज्यों को महामारी को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध में ढिलाई नहीं दिखानी चाहिए.

गोवा में बीते शुक्रवार को संक्रमण के 1,055 नए केस मिले और 32 लोगों की मौत हो गई. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि प्रदेश में संक्रमितों की संख्या अब 1,53,456 है और 2,570 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें 1,35,560 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं. राज्य में एक्टिव केस की संख्या 15,326 है.

Government of Goa has decided to extend the curfew till 7 am of 7th June 2021. The orders regarding the same shall be issued by respective District Collectors.

— CMO Goa (@goacm) May 29, 2021