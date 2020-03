नई दिल्ली : गोवा (Goa) के मौजूदा और जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satya Pal Malik) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के राज्यपालों को लेकर बड़ा बयान दिया है. सत्यपाल मलिक ने अपने बयान में कहा है कि ‘जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के पास कोई काम नहीं होता. वहां जो गवर्नर होता है वह अक्सर दारू पीता है और गोल्फ खेलता है.’ सत्यपाल मलिक रविवार को बागपत (Baghpat) स्थित अपने पैतृक गांव हिसावदा पहुंचे थे, जहां एक कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कहीं.

दरअसल, समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें गोवा के राज्यपाल कहते दिख रहे हैं, ‘राज्यपाल के पास कोई काम नहीं होता. जम्मू-कश्मीर का जो राज्यपाल होता है, वह सिर्फ दारू पीता है और गोल्फ खेलता है. बाकि जगह भी राज्यपाल आराम से रहते हैं और किसी तरह के झगड़ों में राजनीति में नहीं पड़ते.’

#WATCH Goa Governor Satya Pal Malik in Baghpat: Governor ka koi kaam nahi hota. Kashmir me jo Governor hota hai aksar wo daru peeta hai aur golf khelta hai. Baki jagah jo Governor hote hain wo aaram se rehte hain, kisi jhagde me padte nahi hain. pic.twitter.com/KTPNx49Eh3

— ANI UP (@ANINewsUP) March 15, 2020