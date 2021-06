Goa Lockdown Extension: गोवा की प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) सरकार ने राज्य में अब 21 जून तक कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया है. सीएम सावंत ने ट्वीट पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पंचायत और नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित दुकानों को भी सुबह सात बजे से अपराह्न तीन बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. 50 लोगों के साथ शादी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं और इसकी विस्तृत जानकारी जिलाधिकारियों की ओर से जारी की जाएगी.’’ इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य के 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना टीका ले लेना चाहिए. Also Read - CoronaVirus In india: राहत भरी खबर, कोरोना की तीसरी लहर का बच्चों पर नहीं पड़ेगा ज्यादा असर, जानिए वजह...

The Government has decided to extend the State Level Curfew till 7AM, 21 June 2021. Shops, including in Panchayat and Municipal markets, may open between 7 am to 3 PM. Marriage function upto 50 persons have been permitted with the permission. 1/2

— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) June 12, 2021