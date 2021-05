Goa Lockdown Update: गोवा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार (Goa Government) ने लॉकडाउन एक सप्ताह तक और बढ़ाने की घोषणा की है. सरकार ने आज रविवार को कहा कि राज्य में लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन को एक सप्ताह तक के लिए बढ़ा दिया गया है. अब इस तटीय राज्य में कोविड-19 प्रतिबंध 3 मई से शुरू होगा और 10 मई सुबह सात बजे तक लागू रहेगा. हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि इस बीच एसेंशियल सर्विस को छूट रहेगी.

राज्य सरकार ने एक नोटिस में कहा कि 10 मई तक लागू व्यापक प्रतिबंध में प्रदेश के बार, कैसीनो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रिवर क्रूज, जिम, स्कूल, कॉलेज और साप्ताहिक बाजार शामिल हैं. इस बीच एसेंशियल सर्विस के लिए गोवा की सीमाएं में आवाजाही जारी रहेगी. मालूम हो कि गोवा में 29 अप्रैल को पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा हुई थी जो तीन मई, 2021 तक प्रभावी था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर दस मई तक कर दिया है.

COVID19 restrictions imposed in Goa from 6 am on May 3 till 7 am on May 10; essential services allowed

Casinos, bars, sports complexes, river cruises, gyms, schools, colleges and weekly markets to remain closed pic.twitter.com/lSwOc4LMqa

