Goa Polls 2022: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की मौजूदगी में दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस (Leander Paes) तृणमूल कांग्रेस (TMC) में शामिल हो गए. गोवा के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी में शामिल होने पर लिएंडर पेस का स्वागत किया. ममता बनर्जी के खिलाफ दक्षिण कोलकाता से 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाली अनुभवी अभिनेत्री और कार्यकर्ता नफीसा अली (Nafisa Ali) भी TMC में शामिल हुईं.

टीएमसी में शामिल होने के बाद 48 वर्षीय पेस ने कहा, 'अब मैंने टेनिस से संन्यास ले लिया है. मैं राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहता हूं … देश में बदलाव लाने के लिए दीदी (ममता बनर्जी) एक सच्ची चैंपियन हैं.'

Panaji: Tennis champion Leander Paes joins TMC in Goa, in the presence of West Bengal CM and party chief Mamata Banerjee. pic.twitter.com/rfcDXGjSAa

— ANI (@ANI) October 29, 2021