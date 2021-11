Goa Travel Guidelines: कोरोना की दूसरी लहर के कहर से राहत मिलने के बाद पूरी दुनिया पर नए Omicron Variant का खतरा मंडरा रहा है. Omicron को लेकर लगभग सभी देश अलर्ट पर हैं. दुनिया के कई देशों में कोरोना के इस खतरनाक वेरिएंट के पाये जाने के बाद एक बार फिर दहशत का माहौल है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने Omicron को ‘बहुत जोखिम वाला’ (very high) बताया है. भारत में अब तक इसके मामले सामने नहीं आए हैं. केंद्र सरकार ने इसे लेकर राज्यों को सतर्क किया है. राज्य सरकारें भी इसे लेकर ऐहतियाती कदम उठा रहे हैं. इन सबके बीच गोवा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किये. गोवा सरकार ने राज्य में पहुंचने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए RT-PCR जांच और सेल्फ क्वारेंटाइन को अनिवार्य करने का फैसला किया. इसके साथ ही ‘उच्च जोखिम’ वाले 12 देशों, जहां पर ओमीक्रोन वायरस चिह्नित किया गया है, से आने वाले यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन में रहना जरूरी होगा.Also Read - Omicron Scare: भारत में आधी रात से लागू हो जाएंगे यात्रा के नए नियम, दिल्ली एयरपोर्ट पर 6 घंटे तक करना पड़ सकता है इंतजार

कोरोना वायरस के नए स्वरूप के वैश्विक तौर पर उभरे खतरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री प्रमोद सांवत ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में अधिकारियों के अलावा स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे भी शामिल हुए. गोवा स्वास्थ्य विभाग, हवाई अड्डा और मुरगाव पत्तन न्यास के अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया.

People from other nations will have to undergo 14-day self-isolation after tests. We will take their follow-up: Goa CM Pramod Sawant#Omicron pic.twitter.com/JKgeIpB4Uk

— ANI (@ANI) November 30, 2021