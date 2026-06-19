मानसून की सुस्ती ने बढ़ाई चिंता! इस राज्य में खत्म होने वाला है पीने का पानी, जानें कितने दिन का स्टॉक बचा

Goa Water Shortage: देश के कई हिस्सों में लोग बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर अब तक बारिश नहीं पहुंच पाई है. कहीं गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, तो कहीं बारिश में देरी से जल संकट की चिंता बढ़ने लगी है. इस बीच, गोवा से ऐसी खबर सामने आई है जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है. राज्य सरकार के मुताबिक, गोवा के पास पीने के पानी का एक महीने का स्टॉक बचा है. हालांकि, सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पानी के इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतनी होगी.
गोवा के जल आपूर्ति विभाग के मंत्री सुभाष फाल देसाई ने बताया कि मानसून की रफ्तार धीमी रहने के कारण राज्य के कई तालाबों का जलस्तर नीचे आ गया है. उन्होंने कहा कि अगले करीब एक महीने तक जरूरत पूरी की जा सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आगे कोई परेशानी नहीं होगी. सरकार अब पानी बचाने को लेकर एडवाइजरी जारी करने की तैयारी कर रही है.
राज्य सरकार अब अलग-अलग बांधों में मौजूद पानी की समीक्षा भी कर रही है. सैलाउलिम बांध, जो दक्षिण गोवा, कुशावती जिले और उत्तर गोवा के कुछ हिस्सों को पानी देता है, फिलहाल 27 प्रतिशत भरा हुआ है. वहीं उत्तर गोवा के सत्तारी इलाके में स्थित अंजुनेम बांध का जलस्तर घटकर केवल 9.9 प्रतिशत रह गया है. यहां का पानी ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए सप्लाई किया जाता है.
उत्तर गोवा के पोंडा के पास स्थित म्हैसल बांध में फिलहाल 19 प्रतिशत पानी बचा है. हालांकि, सभी इलाकों में स्थिति एक जैसी नहीं है. सरकार के मुताबिक, दक्षिणी क्षेत्र कैनाकोना में स्थित चापोली बांध में फिलहाल पर्याप्त पानी मौजूद है और वहां पानी की कमी की संभावना नहीं है. वहीं उत्तर गोवा के बारदेज इलाके को पानी देने वाला अमथाने जलाशय भी अभी अच्छी स्थिति में बताया गया है.
हालांकि, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने एक राहत भरी खबर दी है. अनुमान है कि अगले सप्ताहांत तक गोवा में फिर से बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं. ऐसे में आने वाले कुछ दिन राज्य के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं. उम्मीद यही है कि मानसून की वापसी पानी की चिंता को कम कर देगी.
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