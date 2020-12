Goa Zilla Panchayat Election Results 2020: निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अच्छे प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है. BJP ने गोवा में भी परचम लहराया है. गोवा के जिला पंचायत चुनाव (Zilla Panchayat Election Goa 2020) के नतीजों में सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya janata Party) ने 48 में से 32 सीटें जीतीं हैं, जबकि कांग्रेस ने 4, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 7, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने 3 , राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 1 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है. Also Read - Maharashtra News: फिर उठा मराठा आरक्षण का मुद्दा, भाजपा विधायकों का प्रदर्शन

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की है. सावंत ने ट्वीट किया, ‘इसी विश्वास और भरोसे को आगे बढ़ाते हुए आइये एक श्रेष्ठ और स्वयंपूर्ण गोवा को आकार दें.’

I humbly bow down before the people of Goa for the trust they have reposed onto the Bharatiya Janata Party as well as the Govt of Goa working under my leadership.

Let us shape a glorious and Swayampurna (Self Reliant) Goa by taking ahead the same trust and confidence!

