Hindi India Hindi

Godhra Muslim Majority Ward Hindu Candidate Apekshaben Soni Winner Know Gujarat Nikay Chunav Shocking Results

गुजरात निकाय चुनाव में बना अनोखा रिकॉर्ड, 97% मुस्लिम वोटर्स की आबादी फिर भी हिंदू महिला कैंडिडेट जीत गई चुनाव

Godhra Muslim majority ward hindu woman winner: गुजरात निकाय चुनाव में जहां एक ओर बड़े-बड़े दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, गोधरा के वार्ड-7 से हिंदू महिला कैंडिडेट का चुनाव जीतना सबको हैरान करने वाला है. बता दें कि इस सीट पर 97% वोटर्स मुस्लिम समुदाय से है.

अपेक्षाबेन पटेल गोधरा के वार्ड-7 से जीती.

Godhra ward-7 Apekshaben Soni winner: गुजरात निकाय चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं. नगर निगम, नगर पालिका और जिला पंचायत में दावेदारी को लेकर हुए मतदान में BJP का प्रदर्शन अव्वल रहा. वहीं, सीटें जीतने के मामले में काग्रेंस दूसरे नंबर पर रही. तीसरे नंबर पर अन्य यानि आम आदमी पार्टी, AIMIM सहित निर्दलीय कैंडिडेट रहे. इस बार गुजरात निकाय चुनाव में गोधरा सीट सबसे चर्चित रहा. गोधरा के वार्ड-7 से, जो कि एक मुस्लिम बहुल वोटर्स आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है, वहां से एक हिंदू महिला जीकर आई.

97% मुस्लिम आबादी के बीच जीती हिंदू महिला कैंडिडेट

गुजरात के गोधरा वार्ड में अनोखा नजारा देखने को मिला. गोधरा सीट पर तकरीबन 97% वोटर्स मुस्लिम समुदाय से आते हैं. इस सीट से निर्दलीय हिंदू महिला कैंडिडेट जीती हैं. इस हिंदू महिला कैंडिडेट का नाम अपेक्षाबेन सोनी है, जो इस गोधरा वार्ड में निर्दलीय चुनाव लड़ी थीं. ऐसी जीत के किस्से हमें लोकतंत्र की विविधता पर सोचने को मजबूर करती है, जहां लोग सही कैंडिडेट के लिए अपने परंपरागत तरीकों से अलग होकर भी वोट देने को तैयार होते हैं. 2002 के बाद से तो गोधरा सीट को और भी संवेदनशील माना जाता रहा है. ऐसे में हिंदू महिला कैंडिडेट का वहां से जीतकर आना, कई सकारात्मक मैसेज भी देता है.

गुजरात निकाय चुनाव में BJP का जलवा कायम, दूसरे नंबर पर कांग्रेस-AAP में से कौन? जानें कितनी सीटें लाई AIMIM 0

निकाय चुनाव के फेमस चेहरों का कैसा रहा रिजल्ट?

गुजरात निकाय चुनाव में सबसे चर्चित चेहरे में से एक आशीष जोशी को भारी जीत मिली है. आशीष जोशी वडोदरा नगर निगम के वार्ड-15 से चुनाव लड़े थे. वहीं, क्रिकेटर रवीन्द्र जडेजा की बहन नयना बा राजकोट के वॉर्ड नंबर 2 से चुनाव हाई गईं. वहीं, सर्विस से VRS लेकर जिला पंचायत चुनाव में उतरे IPS मनोज निनामा को भी हार का सामना करना पड़ा. पूर्व IPS मनोज निनामा बीजेपी की ओर से चुनाव में उतरे थे. वहीं, सूरत नगर निगम में आम आदमी पार्टी की लीडर ऑफ अपोजिशन पायल सकारिया भी हारी. BJP नेता और सोशल मीडिया सेंसेशन अंकिता परमार ने वडोदरा जिला पंचायत की पोर सीट से जीती.

BJP अव्वल दूसरे नंबर पर कांग्रेस

गुजरात के सबसे बड़े नगर निगम की बात करें तो अहमदाबाद नगर निगम की 192 सीटों में से भाजपा अब तक 162 सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस के खाते में 30 सीटें आई हैं. वहीं, सूरत में भाजपा ने 120 में से 115 सीटों पर कब्जा किया है, जहां आम आदमी पार्टी (AAP) को 4 और कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिली है. राजकोट में 72 सीटों में से भाजपा को 65 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली हैं.

सपा और AIMIM कैसा रहा प्रदर्शन?

इस चुनाव में छोटे दलों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. कुटियाना नगरपालिका के वार्ड नंबर 6 में समाजवादी पार्टी (सपा) की रभीबेन कानाभाई रायगा ने शानदार जीत हासिल की है. वहीं काठलाल के वार्ड नंबर 4 में भी सपा उम्मीदवार विजयी रहे. भुज नगर पालिका में पहली बार AIMIM का खाता खुला है, जहां वार्ड नंबर 1 में सरफराज, मुख्तार और रोशन, AIMIM के इन तीनों उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Gujarat की और अन्य ताजा-तरीन खबरें