Gold News: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI को बड़ी सफलता हाथ लगी है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुक्रवार को 8 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, इनके पास से 504 विदेशी सोने की बिस्किट बरामद की गई है. सोने की इन बिस्किटों का वजह 83.621 किलोग्राम है और इसकी कीमत तकरीबन 42.89 करोड़ बताई जा रही है.

Eight passengers were intercepted at New Delhi railway station & 504 smuggled foreign origin gold bars were recovered from their possession. The eight passengers have been arrested. Further probe underway: Directorate of Revenue Intelligence pic.twitter.com/WFfdosRNod

— ANI (@ANI) August 29, 2020