नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जब से सोने का भंडार मिला है, तब से सोशल मीडिया यूजर्स इसको लेकर अनुमान लगाने से नहीं थक रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स यहां तक अपनी राय दे रहे हैं कि यह भारत की गिरती अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बढ़ा देगा. बता दें कि लगभग 3,000 टन सोना जो भारत के सोने के वर्तमान भंडार का लगभग पांच गुना है, जो सोन पहाड़ी और हरदी ब्लॉक में पाया गया है.



बताया जा रहा है कि सोन पहाड़ी में लगभग 2,943.26 टन सोना जमा है जबकि हरदी ब्लॉक में यह 646.16 किलोग्राम है. वहीं विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत में वर्तमान में 626 टन सोने का भंडार है. नया भंडार उस राशि का लगभग पांच गुना है और इसकी कीमत लगभग 12 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है.

1 Laxmi goes where Narayan is.For so long Ram was disrespected,she naturally stayed away. Today Ram got his rightful place,Laxmi will come.

2 So,PM Modi’s 5 Trillion Economy dream for India turned out to be prophetic .It would be $208B USD. That a huge amount of money.#Sonbhadra pic.twitter.com/f0MxDkjIJx

