आपके घर में मौजूद रोजमर्रा की इन चीजों में छुपा है सोना! 99% लोग नहीं जानते इस बारे में

अक्सर हम पुराने मोबाइल, खराब लैपटॉप या घर के पुराने बिजली के उपकरणों को कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बेकार चीजों के भीतर असली सोना और चांदी छिपा होता है?

Gold Items In Home: सोने और चांदी का नाम सुनते ही हमारे मन में गहनों या सिक्कों का ख्याल आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में मौजूद रोजमर्रा की चीजों, जैसे मोबाइल, टीवी और यहां तक कि रसोई के बर्तनों में भी कीमती सोना और चांदी छिपा होता है? जानिए हमारे आसपास किन-किन चीजों में ये सोना-चांदी मौजूद हैं और इनका उपयोग क्यों किया जाता है.

सोना बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है और इसमें कभी जंग नहीं लगती. इसी खूबी की वजह से बिजली से चलने वाले लगभग हर उपकरण में थोड़ा बहुत सोना जरूर होता है. ऐसे में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स में सोना मिल जाएगा.

कंप्यूटर और लैपटॉप

कंप्यूटर के मदरबोर्ड, प्रोसेसर और रैम की पिनों में सोने की परत चढ़ी होती है. डेस्कटॉप कंप्यूटर बड़े होते हैं, इसलिए उनमें लैपटॉप के मुकाबले ज्यादा सोना मिल सकता है.

स्मार्टफोन

आपके हाथ में मौजूद एक औसत स्मार्टफोन में लगभग 50 मिलीग्राम सोना होता है. बाजार की कीमतों के हिसाब से इसकी कीमत करीब 200 से 300 रुपये हो सकती है. हालांकि यह मात्रा कम है, लेकिन करोड़ों फोन को मिलाकर यह बहुत बड़ी संपत्ति बन जाती है. इसके अलावा पुराने वीसीआर, डीवीडी प्लेयर, गेमिंग कंसोल और टीवी के सर्किट बोर्ड में भी सोने के पुर्जे इस्तेमाल किए जाते हैं.

गहने और घड़ियां

सोना सिर्फ मशीनों में ही नहीं, बल्कि हमारी जीवनशैली से जुड़ी कई चीजों में भी होता है. यह तो हम सभी जानते हैं 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है, जबकि मजबूती के लिए गहनों में 18 या 14 कैरेट सोने का इस्तेमाल होता है. गहनों के अलावा आपको घड़ियों में भी सोना मिल सकता है.

दांतों का इलाज

डेंटिस्ट दांतों के क्राउन या फिलिंग में सोने के अलॉयका उपयोग करते हैं क्योंकि यह शरीर के लिए सुरक्षित है और सालों-साल चलता है.

चश्मे और ब्यूटी प्रोडक्ट्स

1975 से पहले बने कई चश्मों के फ्रेम पर सोने की परत चढ़ी होती थी. यहां तक कि आजकल कुछ महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और क्रीम में भी सोने के बारीक कण डाले जाते हैं.

घर के अन्य सामान में सोना

हैरानी की बात है कि आपकी रसोई और बाथरूम की चीजों में भी सोना हो सकता है. माइक्रोवेव, टोस्टर, वॉशिंग मशीन और फ्रिज के कंट्रोल पैनल या सेंसर में सोने का उपयोग होता है. पुराने जमाने के कीमती बर्तनों या कांच के गिलासों के किनारों पर असली सोने की परत चढ़ी होती थी. इसके अलावा, खेलकूद में मिलने वाले मेडल और ट्रॉफी पर भी अक्सर सोने की पॉलिश होती है.

चांदी का उपयोग

चांदी दुनिया की सबसे अच्छी बिजली सुचालक धातु है. साथ ही इसमें कीटाणुओं को मारने की क्षमता भी होती है. चांदी के चम्मच, कांटे, चाय के सेट और पूजा की थाली या कटोरियों में चांदी की अच्छी मात्रा होती है. कंप्यूटर और फोन के अलावा, सोलर पैनल में चांदी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. यह सूरज की रोशनी से बिजली बनाने में मदद करती है.

क्या हम घर पर सोना निकाल सकते हैं?

भले ही आपके पुराने खराब फोन या फ्रिज में सोना-चांदी मौजूद है, लेकिन इन्हें घर पर निकालना मुमकिन नहीं है. इन्हें निकालने की प्रक्रिया में खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल होता है जो सेहत और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं.

यही कारण है कि आजकल ई-कचरा रीसाइक्लिंग का काम बहुत महत्वपूर्ण हो गया है. कंपनियां पुराने इलेक्ट्रॉनिक कचरे को इकट्ठा करके मशीनों के जरिए सुरक्षित तरीके से इनसे कीमती धातुएं अलग करती हैं.

सोना और चांदी सिर्फ तिजोरी में रखने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमारी आधुनिक दुनिया को चलाने के लिए भी बहुत जरूरी हैं. अगली बार जब आप अपना पुराना फोन या कोई बिजली का सामान फेंकें, तो याद रखें कि उसमें कीमती खजाना छिपा है.

