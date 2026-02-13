  • Hindi
Gold Silver Price: अचानक भरभराई चांदी, सोने के दाम में भी आई गिरावट; यहां देखें नई रेट लिस्ट

Gold Silver Price: दिल्‍ली के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. इस स्टोरी में हम आपको नई रेट लिस्ट के बारे में बता रहे हैं.

Gold Silver Price: राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई. मांग कम होने और निवेशकों की सतर्कता के कारण दाम नीचे आ गए. चांदी की कीमत 5.03 प्रतिशत गिरकर 2,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई. वहीं सोना 1.5 प्रतिशत सस्ता होकर 1,58,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. इस गिरावट से बाजार में हलचल मच गई और कारोबारियों में चिंता का माहौल देखा गया.

चांदी और सोने के ताजा भाव

अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार, चांदी के दाम में 13,500 रुपये की बड़ी कमी आई. एक दिन पहले चांदी 2,68,500 रुपये प्रति किलो थी, जो अब घटकर 2,55,000 रुपये रह गई. इसी तरह 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने के दाम में 2,400 रुपये की गिरावट आई. पहले सोना 1,60,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जो अब 1,58,500 रुपये पर आ गया है. यह सभी दाम टैक्स सहित बताए गए हैं.

शेयर बाजार का असर

विशेषज्ञों का कहना है कि शेयर बाजार में भारी बिकवाली का असर सोना और चांदी पर भी पड़ा. एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी विश्लेषक सौमिल गांधी के अनुसार, निवेशकों ने अमेरिकी उपभोक्ता महंगाई के आंकड़ों से पहले सावधानी बरती. इस वजह से बाजार में दबाव बना रहा. जब शेयर बाजार में गिरावट होती है, तो उसका असर कमोडिटी बाजार पर भी दिखाई देता है. इसी कारण सोने और चांदी की कीमतों में तेजी से गिरावट आई.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का रुख

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी के दाम में उतार-चढ़ाव देखा गया. हाजिर चांदी करीब 2.01 डॉलर बढ़कर 77.30 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई. वहीं सोना लगभग एक प्रतिशत बढ़कर 4,968.40 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा. कोटक सिक्योरिटीज की कमोडिटी रिसर्च विशेषज्ञ कायनात चैनवाला के अनुसार, बाजार की नजर अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आगामी आंकड़ों पर टिकी है, जिससे दामों में अस्थिरता बनी हुई है.

 मांग में कमी

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अमेरिका-ईरान तनाव और रूस-यूक्रेन संघर्ष में थोड़ी नरमी आने से सुरक्षित निवेश के रूप में सोने और चांदी की मांग कम हुई है. जब वैश्विक तनाव बढ़ता है तो लोग सोने-चांदी में ज्यादा निवेश करते हैं, लेकिन हालात शांत होने पर मांग घट जाती है. इसी कारण घरेलू बाजार में भी कीमतों पर दबाव बना हुआ है और फिलहाल निवेशक सावधानी से कदम उठा रहे हैं.

