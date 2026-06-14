दुबई से आई थी फ्लाइट, टॉयलेट में निकला 4.27 करोड़ का सोना, लेने भी नहीं आया कोई

सोने की कीमत बीतते वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही है. सोना ऐसी धातु है जिसे जमा करना हमेशा की सुरक्षित विकल्प माना जाता है. वर्तमान में 10 ग्राम सोने की कीमत भारत में 1.5 लाख के करीब पहुंच रही है. फिर भी लोग सोना खरीद रहे हैं. सोने की तस्करी भी उसकी कीमत के साथ ही तेजी से बढ़ रही है. लेकिन तस्कर कितने भी चालाक क्यों न हों, सतर्क अधिकारी उन्हें पकड़ सकते हैं. 12 जून 2026 को अहमदाबाद के SVPI एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली इंडिगो फ्लाइट नंबर 6E-1478 के टॉयलेट में 4 करोड़ से ज्यादा का सोना मिला. ANI की खबर के मुताबिक, जब SVPI एयरपोर्ट पर जब कस्टम अधिकारियों ने फ्लाइट की तलाशी ली तो सब हैरान रह गए. विमान के सामने वाले टॉयलेट में लगा स्पीकर बॉक्स खोलते ही अंदर से काले टेप में लिपटे दो पाउच निकले. यह देखकर हर किसी के होश उड़ गए क्योंकि इसमें 2.8 किलो से ज्यादा शुद्ध सोना छिपाया गया था. यह तरीका इतना चतुर था कि आम नजर में कोई संदेह नहीं होता. ANI की खबर के मुताबिक, कस्टम टीम ने एयरक्राफ्ट इंजीनियरों की मदद से स्पीकर बॉक्स खोला. अंदर से दो पाउच मिले जो काले प्लास्टिक टेप से अच्छे से लिपटे हुए थे. इन पाउचों को खोलने पर 999.0 शुद्धता यानी 24 कैरेट के 24 विदेशी सोने के बिस्कुट बरामद हुए. इनका कुल वजन 2,799.3 ग्राम था. इतनी शुद्धता का सोना बाजार में बहुत महंगा बिकता है.
इस सोने की लोकल मार्केट वैल्यू लगभग 4 करोड़ 26 लाख 89 हजार 325 रुपये बताई गई है. इतनी बड़ी रकम का सोना एक बार में तस्करी करने की कोशिश दिखाती है कि तस्कर मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में थे. दुबई से भारत आने वाली फ्लाइट में यह सोना लाया जा रहा था.
सोने को छिपाने का तरीका बेहद स्मार्ट था. स्पीकर बॉक्स के अंदर जगह बनाकर टेप से पैक किया गया था ताकि मेटल डिटेक्टर या नॉर्मल चेकिंग में आसानी से न पकड़े जाए. इससे साफ पता चलता है कि किसी अनजान व्यक्ति ने कस्टम एक्ट 1962 के नियम तोड़कर भारत में सोना तस्करी करने की योजना बनाई थी.
तलाशी के बाद भी कोई व्यक्ति इस सोने पर अपना दावा करने नहीं आया. लिहाजा कस्टम अधिकारियों ने इसे बिना दावेदार वाली संपत्ति (Unclaimed Property) मानते हुए जब्त कर लिया. अब यह सोना कानूनी प्रक्रिया के तहत कस्टम विभाग के पास रहेगा. कस्टम एक्ट 1962 के प्रावधानों के तहत की गई जब्ती. यह घटना एयरपोर्ट सुरक्षा और तस्करी रोकथाम के लिए बड़ी चुनौती पेश करती है. विमान के अंदर के पार्ट्स जैसे स्पीकर बॉक्स को छिपने की जगह बनाना नई तकनीक लग रही है. कस्टम विभाग अब ऐसी फ्लाइट्स पर और सख्त नजर रख सकता है.
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यह सफल ऑपरेशन कस्टम टीम की सतर्कता को दर्शाता है. दुबई-भारत रूट पर सोने की तस्करी पहले भी देखी गई है लेकिन विमान के टॉयलेट में छिपाने का यह तरीका काफी चर्चा में आने वाला है.
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