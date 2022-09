Gold, Gold smuggling, Mumbai, Patna, Delhi: डीआरआई (DRI) ने विदेशों से (foreign) तस्करी (smuggled) कर देश में लाए जा रहे विदेशी सोने की बड़ी खेप पकड़ी है. डीआरआई ने सोने की तस्करी (gold smuggling)के प्रयासों को विफल करते हुए हाल ही में सोने की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक में मुबई , पटना और दिल्ली में 65.46 किलोग्राम सोना जब्त किया है.Also Read - मुंबई पोर्ट से 1725 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त, पुलिस ने गिरफ्तार किया अफगान नागरिक

DRI foils attempts of gold smuggling, seizes 65.46kg of gold in Mumbai, Patna&Delhi in one of the biggest seizures of smuggled gold recently. DRI seized 394 pieces of foreign-origin gold bars valued at approx Rs 33.40cr, being smuggled from neighbouring northeastern countries:DRI pic.twitter.com/sto5PzswIz

— ANI (@ANI) September 21, 2022