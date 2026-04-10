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मुंबई एयरपोर्ट से 38 करोड़ का सोना जब्त, 24 महिलाएं गिरफ्तार- जानें DRI ने कैसे दिया 'ऑपरेशन धहाबू ब्लिट्ज' को अंजाम
डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कार्रवाई की और लगभग 30 किलो सोना जब्त किया. साथ ही 24 महिला कैरियर को भी गिरफ्तार किया.
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने बड़ी कार्रवाई की है. DRI ने एयरपोर्ट पर 37.74 करोड़ रुपये कीमत का 29.37 kg सोना जब्त किया. DRI ने 24 कैरियर को भी गिरफ्तार किया है. वित्त मंत्रालय ने एक रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी. DRI ने यह कार्रवाई खास इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर की. इनपुट में दावा किया गया था कि नैरोबी से महिला कैरियर के एक ग्रुप भारत में बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी करने की तैयारी में है.
DRI ने चलाया ‘ऑपरेशन धहाबू ब्लिट्ज’
इनपुट के आधार पर, DRI की मुंबई ज़ोनल यूनिट ने बुधवार (8 अप्रैल) को ‘ऑपरेशन धहाबू ब्लिट्ज़’ शुरू किया. अधिकारियों ने बताया कि इस साल की यह अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी में से एक हो सकती है. ‘धहाबू’ स्वाहिली में सोने के लिए इस्तेमाल होता है. न्यूज एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से बताया, ‘DRI को केन्या के नैरोबी से महिलाओं के छिपे हुए सोने के साथ आने की टिप मिली थी. इसके बाद, नैरोबी से मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे 24 विदेशी नागरिकों को रोका गया. उनके बैग और कपड़ों से 25.1 kg सोने की छड़ें और 4.27 kg सोने की जूलरी मिली.’
ग्रीन चैनल के पास रोके गये सभी तस्कर
खास इंटेलिजेंस और डिजिटल प्रोफाइलिंग पर काम करते हुए DRI अधिकारियों ने टर्मिनल 2 पर ग्रुप को ट्रैक किया और फ्लाइट ‘KQ 202’ के अराइवल एरिया के पास निगरानी रखी. पैसेंजर्स की भाड़ी भीड़ होने की वजह से ग्रीन चैनल पार करने के बाद उन्हें रोकने का फैसला किया गया. सुबह करीब 11 बजे, पैसेंजर ग्रीन चैनल के पास पहुंचे, लेकिन अधिकारियों को देखकर दूर चले गए. पूछताछ करने पर, 25 ने अपनी पहचान बताई, जबकि 26वें पैसेंजर को नकली पासपोर्ट इस्तेमाल करने की कोशिश के लिए पहले ही हिरासत में लिया जा चुका था.
सोना छिपाने में ट्रेंड थी सभी महिलाएं
शुरू में सभी 25 ने कॉन्ट्राबेंड ले जाने से इनकार किया. हालांकि, दो पैसेंजर की तलाशी लेने पर उनके जूतों में छिपाए गए सोने की छड़ें बरामद हुईं. TOI ने एक अधिकारी के हवाले से बताया, ‘उनमें से कुछ ने लगेज बेल्ट के पास काले टेप में लिपटी चीजें फेंकना शुरू कर दिया. हमें पिघले हुए सोने के बार वाले कई पाउच मिले. किसी ने भी मालिकाना हक नहीं बताया.’ अधिकारियों ने कहा कि ऐसा लगता है कि महिलाओं को सोना छिपाने और चेकिंग से बचने की ट्रेनिंग दी गई थी. इससे पता चलता है कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी को बायपास करने के लिए कैरियर का इस्तेमाल करने वाला एक सुनियोजित सिंडिकेट था. अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और रैकेट के पीछे के किंगपिन की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए आगे की जांच चल रही है.
बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी बड़ी कार्रवाई
हफ्ते की शुरुआत में DRI ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सोने की तस्करी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया और 5 करोड़ रुपये का सोना ज़ब्त किया था. मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मास्टरमाइंड का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं. अधिकारियों ने कहा कि तस्करी का सामान कैप्सूल के आकार के पैकेट के अंदर पेस्ट के रूप में छिपाया गया था, जो तस्करी के एडवांस्ड तरीकों को दिखाता है कैरियर बेंगलुरु को एक ट्रांजिट हब के रूप में इस्तेमाल करते थे और एयरपोर्ट के अंदर गुप्त लेन-देन के लिए लंबे लेओवर का फायदा उठाते थे.
एजेंसी ने कहा, ‘सोने को शरीर पर छिपाया गया था और पहले से तय पासकोड सिस्टम का इस्तेमाल करके वॉशरूम और स्मोकिंग जोन जैसी सेंसिटिव जगहों के अंदर ले जाया गया, ताकि कस्टम की जांच से बचा जा सके.’ जांच में अंदर के लोगों की मिलीभगत का भी पता चला, जिसमें प्रतिबंधित जोन में ऑथराइज्ड एक्सेस का कथित तौर पर तस्करी का सामान ले जाने के लिए गलत इस्तेमाल किया गया. जांच करने वालों ने कहा कि कोडेड मैसेज वाले एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था और शुरुआती जांच से पता चलता है कि विदेशी ऑपरेटिव और घरेलू हैंडलर से जुड़ा एक बड़ा क्रॉस-बॉर्डर सिंडिकेट चल रहा था. DRI की बेंगलुरु जोनल यूनिट ने 6 और 7 अप्रैल को यह ऑपरेशन किया, जिसमें 3.356 kg हाई-प्योरिटी सोना जब्त किया गया.
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