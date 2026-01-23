  • Hindi
  • India Hindi
  • Good News For Central Government 90000 Employees Pensioners Salary Hike Before 8th Pay Commission

केंद्र सरकार के इन 90 हजार कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग से पहले ही आ गई सैलरी बढ़ने की गुड न्यूज

8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के इस फैसले से तकरीबन 46,322 कर्मचारियों, 23,570 पेंशनर्स और 23,260 फैमिली पेंशनर्स को फायदा होगा.

Published date india.com Updated: January 23, 2026 9:00 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Currency Notes
Currency Notes

8th Pay Commission Latest Updates: केंद्र और राज्य सरकार कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है. इससे पहले ही केंद्र सरकार के 90 हजार कर्मियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी मिली है. केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (PSGIC), NABARD और RBI के कर्मचारियों-पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले से तकरीबन 46,322 कर्मचारियों, 23,570 पेंशनर्स और 23,260 फैमिली पेंशनर्स को फायदा होगा.

वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या आया बयान?

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया,’वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और पेंशनभोगियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए उपायों की श्रृंखला में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGIC) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के वेतन संशोधन को मंजूरी दी है. इसके अतिरिक्त सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नाबार्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन को भी मंजूरी दी है.’

कब से होगा वेतन में संशोधन?

सार्वजनिक सेवा निगमों (PSGIC) के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 1 अगस्त 2022 से प्रभावी होगा. कुल वेतन वृद्धि 12.41 प्रतिशत होगी. इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता में 14 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है. इस संशोधन से कुल 43,247 PSGIC कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. इस संशोधन में NPS अंशदान को भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है, ताकि एक अप्रैल 2010 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों का भविष्य बेहतर हो सके.

सरकार पर कितना आयेगा अतिरिक्त भार?

वित्त मंत्रालय ने बताया कि PSGIC के पारिवारिक पेंशन को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 प्रतिशत की एकसमान दर से संशोधित किया गया है. इससे संगठन में उनके बहुमूल्य योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने के प्रतीक के रूप में कुल 15,582 वर्तमान पारिवारिक पेंशनभोगियों में से 14,615 पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा. इसमें कुल व्यय लगभग 8170.30 करोड़ रुपये होगा. इसमें से 5822.68 करोड़ रुपये वेतन संशोधन के बकाया के लिए, 250.15 करोड़ रुपये NPS के लिए और 2097.47 करोड़ रुपये पारिवारिक पेंशन के लिए होंगे.

किन-किन कंपनियों के कर्मियों को होगा फायदा?

सार्वजनिक बीमा निगमों (PSGIC) में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं. वित्त मंत्रालय की तरफ की गई जानकारी के मुताबिक, नाबार्ड के सभी ग्रुप ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इससे लगभग 3,800 सेवारत और पूर्व कर्मचारियों को लाभ होगा. यह बढ़ोतरी 1 नवंबर, 2022 से लागू हुई है.

RBI के पेंशनभोगियों का वेतन भी होगा संशोधित

वेतन संशोधन के कारण वार्षिक वेतन बिल में लगभग 170 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और बकाया राशि का कुल भुगतान लगभग 510 करोड़ रुपये होगा. वहीं पेंशन संशोधन के परिणामस्वरूप 50.82 करोड़ रुपये का एकमुश्त बकाया भुगतान और नाबार्ड के 269 पेंशनभोगियों और 457 पारिवारिक पेंशनभोगियों को प्रति माह 3.55 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पेंशन भुगतान करना होगा. सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है. यह निर्णय वरिष्ठ नागरिकों और उनके आश्रितों के लिए उचित, पर्याप्त और सतत सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप लिया गया है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

स्वीकृत संशोधन के अंतर्गत मूल पेंशन और महंगाई राहत पर पेंशन और पारिवारिक पेंशन में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. यह 1 नवंबर 2022 से प्रभावी होगी. इससे सभी सेवानिवृत्तों की मूल पेंशन में 1.43 गुना की प्रभावी वृद्धि होगी. इससे उनकी मासिक पेंशन में काफी सुधार होगा. इस संशोधन से कुल 30,769 लाभार्थियों को लाभ होगा. इनमें 22,580 पेंशनभोगी और 8,189 पारिवारिक पेंशनभोगी शामिल हैं. इसका कुल वित्तीय प्रभाव 2,696.82 करोड़ रुपये का होने का अनुमान है. इसमें बकाया राशि के लिए 2,485.02 करोड़ रुपये का एकमुश्त व्यय और 211.80 करोड़ रुपये का आवर्ती वार्षिक व्यय शामिल है.

(इनपुट:IANS) 

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.