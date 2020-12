Corona Vaccine Updates: देश में कोरोना (Covid-19) का कहर जारी है. भारत में कोरोना संक्रमितों (Coronavirus News) का आंकड़ा 1 करोड़ पार कर चुका है और अब तक 1 लाख 45 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. भारत में कोरोना की वैक्सीन पर भी शोध जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोई कारगर और सुरक्षित वैक्सीन (Covid Vaccine) आएगी. इस बीच कोरोना की वैक्सीन (Coronavirus Vaccine) को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बड़ी जानकारी दी है. Also Read - Year End 2020: देश के कई बड़े नेता नहीं रहे, साल 2020 में छोड़ गए अपनी यादें

Our first priority has been safety & effectiveness of vaccines. We don't want to compromise on that. I personally feel, maybe in any week of January, we can be in a position to give first COVID vaccine shot to people of India: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan to ANI pic.twitter.com/I6rNWc4tad

— ANI (@ANI) December 20, 2020