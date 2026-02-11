By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी! राजधानी में बनेंगे 3 नए मेट्रो कॉरिडोर- यहां जानिये पूरी डिटेल्स
Delhi New Metro Corridor: इस प्रोजेक्ट को 2028 तक पूरा करने का टारगेट है. नई लाइनों की कुल लंबाई 16.1 kM होगी. इस पर लगभग 12,014 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.
Delhi News Today: अगर आप भी दिल्ली या उसके आसपास के इलाके में रहते हैं और राष्ट्रीय राजधानी में आपका आना-जाना लगा रहता है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. दिल्ली में तीन और नए मेट्रो कॉरिडोर (Delhi New Metro Corridor) बनाए जाएंगे. इन कॉरिडोर में कुल 13 स्टेशन होंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Delhi CM Rekha Gupta) की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया है. दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो फेज 5 के तहत तीन नए कॉरिडोर को मंजूरी दी है. इस प्रोजेक्ट पर लगभग 12,014 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और इसे 2028 तक पूरा करने का टारगेट है. नई लाइनों की कुल लंबाई 16.1 kM होगी.
मंजूर किए गए कॉरिडोर मौजूदा मेट्रो लाइनों का एक्सटेंशन हैं और इन्हें सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली और एयरपोर्ट पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, साथ ही ये राष्ट्रीय राजधानी में सड़क की भीड़ और हवा के प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेंगे.
सबसे लंबा कॉरिडोर बनेगी मैजेंटा लाइन
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की मैजेंटा लाइन (लाइन-8) लगभग 89 किलोमीटर लंबी होगी और यह दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा कॉरिडोर बनने वाला है. इसमें सबसे ज्यादा इंटरचेंज स्टेशन और अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे, जिससे पूरे नेशनल कैपिटल रीजन में क्रॉस-सिटी कनेक्टिविटी काफी बेहतर होगी.
फेज V (A) की मंजूरी के बाद मैजेंटा लाइन को रामकृष्ण आश्रम मार्ग से सेंट्रल विस्टा के रास्ते इंद्रप्रस्थ तक बढ़ाया जाएगा. फेज-IV के तहत इंद्रप्रस्थ-इंद्रलोक कॉरिडोर को भी मैजेंटा लाइन के एक्सटेंशन के तौर पर लागू किया जाएगा. इन नई लाइनों के जुड़ने से, बॉटनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक मैजेंटा लाइन की कुल लंबाई लगभग 89 किलोमीटर हो जाएगी. इससे यह दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का सबसे लंबा कॉरिडोर बन जाएगा. पूरी तरह चालू होने के बाद, यह पूरा हिस्सा ड्राइवरलेस कॉरिडोर के तौर पर काम करेगा.