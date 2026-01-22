Hindi India Hindi

रूस ने भारत को फिर दी अच्छी खबर, आधी मेहनत में बन जाएंगे वायुसेना के लिए Su-57 फाइटर, कैसे होगा ये संभव?

सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने बताया है कि एचएएल के पास 50 प्रतिशत इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले से ही उपलब्ध है. पांचवीं पीढ़ी के Su-57 फाइटर जेट के निर्माण के लिए पूरी तरह से नए सिरे से सुविधाएं खड़ी करने की जरूरत नहीं है.

Su-57 fighter Manufacturing: भारतीय वायुसेना अपनी हवाई युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हासिल करना चाहती है. इसी बीच पुराने दोस्त रूस ने एक ऐसी खबर दी है जिससे भारत की बड़ी समस्या हल हो सकती है. Su-57 फाइटर जेट बनाने वाली रूसी कंपनी सुखोई ने बताया है कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास पहले से ही असेंबलिंग क्षमता उपलब्ध है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, रूसी रक्षा कंपनियों ने लगभग दो महीने पहले एचएएल की प्रोडक्शन लाइनों का दौरा किया था और इससे जुड़ी रिपोर्ट भी सौंपी थी. HAL का विमान निर्माण इकाइयों में पहले से ही सुखोई-30 एमकेआई जैसे विमान बन रहे हैं इसलिए Su-57 के लिए मशीनें, फैब्रिकेशन और सिस्टम इंटीग्रेशन सुविधाओं का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही उपबब्ध है. रूसी रिपोर्ट में बताया गया है कि HAL की नासिक प्रोडक्शन लाइन में Su-57 लड़ाकू विमानों की असमेंबलिंग आसानी से की जा सकती है.

IAF को क्यों चाहिए Su-57

भारतीय वायुसेना का लड़ाकू बेड़ा सिकुड़ रहा है. दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे मुख्य प्रतिद्वंद्वी तेजी से अपनी एयर पॉवर को बढ़ा रहे हैं. दुश्मन के इलाके में डीप स्ट्राइक के लिए इंडियन एयरफोर्स को सुखोई-57 जैसा लो-ऑब्जर्वेबल विमान चाहिए जो एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सके.

भारतीय वायुसेना Su-57 के तीन से चार स्क्वाड्रन अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना पर भी काम कर रहा है. लेकिन, इसके पूरी तरह तैयार होने में एक दशक का समय लग सकता है. ऑपरेशनल जरूरतों को देखते हुए वायुसेना सीमित मात्रा में Su-57 खरीद सकती है.

Su-57 की ताकत और खासियत

Su-57 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है जो स्टील्थ तकनीक से लैस है. यह अपने साथ भारी हथियार ले जा सकता है. बेहद एडवांस्ड डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान Su-57 बेहद कम विजिबिलिटी में ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है.

