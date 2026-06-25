LPG को लेकर गुड न्यूज, होर्मुज खुलने आई पहली खुशखबरी, सरकार ने हटाईं एलपीजी पर लगी पाबंदियां

मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बाद केंद्र सरकार ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की सप्लाई पर लगी सभी अस्थायी पाबंदियां हटा दी हैं. अब होटल, रेस्टोरेंट और उद्योगों को पहले की तरह गैस मिलेगी, जबकि PNG को बढ़ावा देने की नीति जारी रहेगी.

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पश्चिम एशिया में हालात सुधरने के बाद केंद्र ने कमर्शियल LPG पर लगी सभी पाबंदियां हटा दीं.

होटल, रेस्टोरेंट और उद्योगों को अब पहले की तरह कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल सकेंगे.

सरकार ने LPG सप्लाई को संकट से पहले के स्तर पर बहाल करने का फैसला किया है.

PNG सुविधा वाले उपभोक्ताओं को भविष्य में पाइप्ड गैस अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

ईरान और अमेरिका के बीच हालात सुधर रहे हैं. ऐसे में अब होर्मुज को लेकर भी टेंशन कम हो रही है. दोनों देशों के बीच जंग की वजह से भारत सरकार ने एहतियात के तौर पर कमर्शियल LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) की सप्लाई पर कुछ अस्थायी प्रतिबंध लगाए थे. हालांकि, अब क्षेत्रीय हालात में सुधार के बाद केंद्र सरकार ने इन सभी प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का फैसला किया है. इससे होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग व्यवसाय और कई औद्योगिक इकाइयों को बड़ी राहत मिलने वाली है.

असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने गुरुवार (25 जून) को जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्थिति की समीक्षा की है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया है कि कमर्शियल LPG की आपूर्ति को फिर से सामान्य स्तर पर बहाल किया जा रहा है. इसका मतलब है कि अब व्यवसायिक उपभोक्ताओं को गैस की उपलब्धता पहले जैसी हो जाएगी.

LPG सप्लाई को बढ़ाया जाएगा

सरकार के इस फैसले के तहत गैर-घरेलू यानी कमर्शियल पैक्ड LPG पर लागू सभी सेक्टोरल प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं. साथ ही सप्लाई को संकट से पहले के स्तर तक बहाल करने का निर्देश दिया गया है. मंत्रालय ने ये भी संकेत दिया है कि बल्क LPG सप्लाई को भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा और इसे पूर्व खपत स्तर के 50 प्रतिशत तक बहाल किया जा सकता है.

खबर पर अपडेट जारी है…