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दुर्गा पूजा से पहले बंगाल के इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 5000 रुपये बढ़ेगी सैलरी, CM सुवेंदु ने कर दिया ऐलान

West Bengal News: बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने ऐलान किया कि राज्य सरकार अक्टूबर से रेंजर्स, बीट अधिकारियों, फॉरेस्ट गार्ड्स और फॉरेस्ट असिस्टेंट्स की सैलरी और भत्ते बढ़ाएगी.

Written by: Parinay Kumar
Updated: August 18, 2026, 6:20 PM IST
Suvendu Adhikari
पश्चिम बंगाल के वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को सीएम सुवेंदु अधिकारी ने बड़ी खुशखबरी दी है. (Photo: IANS)

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दुर्गा पूजा से ठीक पहले बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने वन विभाग के कर्मचारियों के लिए खास तोहफे की घोषणा कर दी. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने मंगलवार (अगस्त, 18, 2026) को कहा कि राज्य सरकार अक्टूबर से रेंजर्स, बीट अधिकारियों, फॉरेस्ट गार्ड्स और फॉरेस्ट असिस्टेंट्स की सैलरी और भत्ते बढ़ाएगी. मुख्यमंत्री ने कोलकाता के मोहरकुंज में केंद्र सरकार के ‘एक पेड़ मां के नाम’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया. हरियाली बचाने का संदेश देने के बाद उन्होंने फॉरेस्ट स्टाफ की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया.

5000 रुपये बढ़ेगी सैलरी

अधिकारी ने कहा, ‘आप लोग कई जगहों पर बहुत जोखिम उठाकर काम करते हैं. मैं आपको एक अच्छी खबर देता हूं. अक्टूबर में पूजा है और उस महीने से 500 रेंजर्स की सैलरी बढ़ाई जा रही है. इसे 5,000 रुपये बढ़ाया गया है. बीट अधिकारियों की सैलरी 5,000 रुपये और फॉरेस्ट गार्ड्स की सैलरी भी 5,000 रुपये बढ़ाई गई है. इसके साथ ही, फॉरेस्ट असिस्टेंट्स को अब तक 12,000 रुपये सैलरी मिलती थी. उनकी सैलरी भी 2,000 रुपये बढ़ाई गई है.’

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बंगाल में इस साल लगेंगे करोड़ पेड

इस बीच, मुख्यमंत्री ने वादा किया कि इस साल पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे. उन्होंने कहा, ‘2 अक्टूबर को हम उत्तर बंगाल के बक्सा जंगल में बाघ छोड़ेंगे. कोलकाता के अलीपुर में एक नया एक्वेरियम बनेगा. भवानीपुर में एक लाख पेड़ लगाए जाएंगे. मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से कहा कि अगर उत्तर प्रदेश 26 करोड़ पेड़ लगा सकता है, तो हम भी इस साल 10 करोड़ पेड़ लगाएंगे. हम दो साल तक उनकी देखभाल करेंगे. उन पेड़ों को लगाने का काम तेजी से चल रहा है.’

क्या है ‘एक पेड़ मां के नाम’ कार्यक्रम?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण की रक्षा और माताओं के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था. उन्होंने इस कार्यक्रम का नाम ‘एक पेड़ मां के नाम’ रखा. प्रधानमंत्री ने पूरे देश में पौधरोपण की पहल शुरू की और लोगों से अपील की कि वे अपनी मां के नाम पर कम से कम एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें.

(इनपुट: IANS) 

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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