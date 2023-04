Railways Update: रेल यात्रियों को बड़ी सौगात, गर्मी के सीजन में वेटिंग टिकट से मिलेगा छुटकारा! जानें रेलवे का यह फैसला

Indian Railways/IRCTC Update: गर्मी के सीजन में ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. लोगों को वेटिंग टिकट से निजात दिलाने के लिए रेलवे ने 217 स्पेशल ट्रेनों (Summer Special Trains) को चलाने का ऐलान किया है. ये ट्रेनें गर्मी के मौसम में अलग-अलट रूट्स पर 4,010 फेरे लगाएंगी. रेल मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, गर्मी के मौसम में रेलयात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे (Indian Railways) इस साल 217 स्पेशल ट्रेनों के 4010 फेरे चला रहा है. ये ट्रेनें अलग-अलग रूट्स पर चलाई जाएंगी.

