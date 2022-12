गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से मुलाकात की, ट्वीट किया- आपके नेतृत्व में तेज तकनीकी परिवर्तन प्रेरणादायक

Delhi: दिग्गज इंटरनेट कंपनी गूगल (Google) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) ने आज सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) से मुलाकात की है. पिचाई ने ट्वीट किया, “आपके नेतृत्व में तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति को देखना प्रेरणादायक है.

पिचाई ने ट्वीट किया, “आपके नेतृत्व में तकनीकी परिवर्तन की तीव्र गति को देखना प्रेरणादायक है। हमारी मजबूत साझेदारी को जारी रखने और सभी के लिए काम करने वाले एक खुले, कनेक्टेड इंटरनेट को आगे बढ़ाने के लिए भारत की जी20 अध्यक्षता का समर्थन करने के लिए तत्पर हैं. ”