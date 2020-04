नई दिल्लीः पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस(Coronavirus) के संकट से जूझ रही है. विश्व में हर तरफ सिर्फ कोरोना की ही चर्चा है. भारत में कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं. भारत में अब तक नौ हजार से अधिक संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं जबकि तीन सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. Also Read - लॉकडाउन में टेस्टी डिशेज का लुफ्त उठा रहे हैं विराट-अनुष्का, इस बार खाया ये फेमस स्ट्रीट फूड

इस संकट की घड़ी में तमाम वर्ग के लोग मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं. फिर वह बॉलीवुड का कोई स्टार हो या फिर कोई बिजनेस मैन हो या फिर कोई नेता ही क्यूं न हो. सभी लोग अपने अपने स्तर से इस संकट की घड़ी में देश की सेवा में लगे हुए हैं. गूगल प्रमुख सुंदर पिचई एक बार फिर से कोविड 19 की लड़ाई में मदद के लिए आगे आए हैं.

कोरोना से बचने के लिए सरकार ने 21 दिन का लॉकडाउन लगाया है जिससे छोटे कामगारों और दिहाड़ी मजदूरों की जीविका पर बहुत बड़ी मार पड़ी है. सुंदर पिचई ने इस बार दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए दान दिया है. सूंदर पिचई ने कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए 'गिव इंडिया' को पांच करोड़ रुपये दान किए हैं. गिव इंडिया ने ट्वीट किया, ''संकटग्रस्त दिहाड़ी मजदूरों के परिवारों तक अत्यंत जरूरी नकद सहायता पहुंचाने के लिए गूगल की तरफ से पांच करोड़ रुपये का अनुदान देने के लिए धन्यवाद सुंदर पिचई''

इससे पहले गूगल ने कोविड-19 महामारी से निपटने के प्रयासों के तहत 80 करोड़ डॉलर से अधिक की सहायता देने की घोषणा की थी. इसमें एनजीओ और बैंकों के लिए 20 करोड़ डॉलर का निवेश कोष शामिल है, जिससे छोटे कारोबारियों की पूंजी जुटाने में मदद की जाएगी.