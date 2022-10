नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने मंगलवार को गूगल (Google) पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया. सीसीआई ( Competition Commission of India) यह जुर्माना प्ले स्टोर की नीतियों के संबंध में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए लगाया गया है.Also Read - कौन हैं ऋषि सुनक? भारत से रिश्ते के फैक्ट्स, फंड मैनेजमेंट से ब्रिटिश पीएम तक का सफर

एक हफ्ते से भी कम समय में यह दूसरा मौका है, जब गूगल के खिलाफ सीसीआई ने बड़ा फैसला किया है. इससे पहले 20 अक्टूबर को एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के संबंध में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था.

Competition Commission of India (CCI) imposes a penalty of Rs 936.44 cr on Google for abusing its dominant position with respect to its Play Store policies, apart from issuing a cease-and-desist order. CCI also directed Google to modify its conduct within a defined timeline: CCI pic.twitter.com/5WwKTciXnG

