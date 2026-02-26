By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
आधार सेंटर ढूंढने की टेंशन खत्म, अब एक क्लिक में गूगल मैप देगा सही लोकेशन
Aadhaar Centre Location: अब आधार सेंटर ढूंढना हुआ आसान. अब आप एक क्लिक में गूगल मैप पर मिलेगी सेंटर के सही लोकेशन की जानकारी.
Aadhaar Centre Location: आधार कार्ड बनवाने या उसमें किसी तरह का अपडेट कराने के लिए लोगों को अक्सर काफी परेशानी उठानी पड़ती है. कई बार सही जानकारी न मिलने के कारण लोग पुराने या बंद हो चुके केंद्रों तक पहुंच जाते हैं. इससे उनका समय और पैसा दोनों खराब होता है. लोगों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने नई पहल शुरू की है. अब लोगों को आधार से जुड़े कामों के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा. यह कदम आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है.
गूगल के साथ मिलकर नई सुविधा
लोगों को सही जानकारी देने के लिए UIDAI ने गूगल के साथ साझेदारी की है. इसके तहत आने वाले कुछ महीनों में गूगल मैप पर आधार सेवा केंद्रों की पूरी जानकारी दिखाई जाएगी. जब भी कोई व्यक्ति अपने मोबाइल में गूगल मैप खोलकर नजदीकी आधार केंद्र सर्च करेगा, तो उसे सही लोकेशन मिल जाएगी. इससे लोगों को लंबी दूरी तय करने या गलत जगह पहुंचने की परेशानी खत्म हो जाएगी. खास बात यह है कि यह सुविधा शहरों के साथ-साथ छोटे कस्बों और गांवों के लोगों के लिए भी मददगार बनेगी.
आईटी मंत्रालय ने दी अहम जानकारी
इस नई व्यवस्था की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से दी गई है. मंत्रालय के अनुसार गूगल मैप पर सिर्फ लोकेशन ही नहीं बल्कि कई जरूरी जानकारियां भी दिखाई जाएंगी. जैसे किस केंद्र पर वयस्कों का नामांकन होता है, कहां बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाता है और किस जगह सिर्फ पता या मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है. इसके अलावा लोगों को यह भी पता चलेगा कि केंद्र दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक है या नहीं, वहां पार्किंग की सुविधा मौजूद है या नहीं और केंद्र कितने बजे खुलता और बंद होता है.
ठगी और गलत जानकारी से मिलेगी राहत
UIDAI के मुताबिक देशभर में करीब 60 हजार आधार सेवा केंद्र मौजूद हैं, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं. कई बार कुछ लोग आधार सेवाओं के नाम पर अवैध पैसे भी वसूलते हैं. नई सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि गूगल मैप पर केवल आधिकारिक और मान्य केंद्र ही दिखाई देंगे. इससे लोगों को ठगी से बचाया जा सकेगा. नागरिक पहले से ही यह देख सकेंगे कि किस केंद्र पर कौन-सी सेवा उपलब्ध है. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भरोसा भी मजबूत होगा.
लाखों लोगों को मिलेगा सीधा फायदा
UIDAI के अधिकारियों का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य आधार धारकों के लिए पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना है. इस सहयोग से लोग बिना परेशानी सही केंद्र तक पहुंच सकेंगे. वहीं गूगल इंडिया की ओर से भी कहा गया है कि इससे जनता और सरकारी सेवाओं के बीच दूरी कम होगी. अब यदि आपको आधार कार्ड बनवाना हो या उसमें अपडेट कराना हो, तो बस गूगल मैप पर अपने आसपास का आधार सेवा केंद्र सर्च करें. आपको वहां मिलने वाली सुविधाएं, छुट्टियों की जानकारी और जरूरी सेवाओं का विवरण पहले ही मिल जाएगा. इससे समय बचेगा और काम भी तेजी से पूरा होगा.
