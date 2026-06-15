Google Maps के भरोसे घूमने निकले... अंधेरे में कार समेत गहरे नाले में जा गिरे, घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गूगल मैप्स के बताए रास्ते पर जा रहा एक परिवार अंधेरे और जलभराव के कारण कार समेत नाले में फंस गया. करीब 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पुलिस और दमकल कर्मियों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला.

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Image Source- AI

Google Maps Wrong Route Accident: टेक्नोलॉजी पर बढ़ती निर्भरता कभी-कभी मुश्किलों का कारण भी बन सकती है. उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां गूगल मैप्स के बताए रास्ते पर चल रहे एक परिवार की कार गहरे नाले में जा फंसी. कार में महिलाएं और बच्चे समेत पांच लोग सवार थे. राहत की बात यह रही कि समय रहते पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और सभी लोगों को घंटों बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

जानकारी के अनुसार, ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र के सड्डीपुरा निवासी साहिल अपने परिवार के साथ मेरठ जिले के किठौर में एक रिश्तेदार के घर जा रहे थे. यात्रा के दौरान उन्हें पता चला कि दिल्ली फाटक ओवरब्रिज के पास सड़क मरम्मत कार्य के चलते बंद है. ऐसे में उन्होंने गूगल मैप्स के बताए दूसरे रास्ते से जाने का फैसला लिया.

सड़क किनारे बने गहरे नाले में फंसी

रात का समय होने और इलाके में जलभराव होने के कारण रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था. जब परिवार की कार आनंद विहार योजना क्षेत्र के पास पहुंची, तो सड़क पर जमा पानी को सामान्य जलभराव समझकर चालक ने वाहन आगे बढ़ा दिया. लेकिन कुछ ही क्षणों बाद कार सड़क किनारे बने गहरे नाले में फिसल गई.

जानकारी के अनुसार, ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र के सड्डीपुरा निवासी साहिल अपने परिवार के साथ मेरठ जिले के किठौर में एक रिश्तेदार के घर जा रहे थे. यात्रा के दौरान उन्हें पता चला कि दिल्ली फाटक ओवरब्रिज के पास सड़क मरम्मत कार्य के चलते बंद है. ऐसे में उन्होंने गूगल मैप्स की तरफ से दिखाए गए दूसरे रास्ते का सहारा लिया.

रात का समय होने और इलाके में जलभराव होने के कारण रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था. जब परिवार की कार आनंद विहार योजना क्षेत्र के पास पहुंची, तो सड़क पर जमा पानी को सामान्य जलभराव समझकर चालक ने वाहन आगे बढ़ा दिया. लेकिन कुछ ही क्षणों बाद कार सड़क किनारे बने गहरे नाले में फिसल गई.

स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब कार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में खराबी आ गई. बताया गया कि पानी में फंसने के बाद वाहन के दरवाजे खुद लॉक हो गए, जिससे अंदर बैठे सभी लोग बाहर नहीं निकल सके. परिवार ने मदद के लिए स्थानीय लोगों और आपातकालीन सेवाओं से संपर्क किया.