Google को झटका! अदालत में हार गई ये बड़ा केस; जानिए क्या था पूरा मामला

दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में गिने जाने वाले गूगल को अदालत में बड़ा झटका लगा है. जिस कंपनी के दम पर ऑनलाइन दुनिया चलती है, वही अब एक बड़े कानूनी केस में हार गई है. हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए Google को हिंडवेयर ट्रेडमार्क केस में दोषी माना है. कंपनी का आरोप था कि Google Ads पर दूसरी कंपनियां Hindware नाम को कीवर्ड बनाकर अपने विज्ञापन चला रही थीं, यानी जब कोई यूजर गूगल पर हिंडवेयर सर्च करता था, तब ऊपर प्रतिद्वंद्वी ब्रांड के स्पॉन्सर्ड ऐड दिखाई देते थे. हिंडवेयर का कहना था कि इससे उसके ग्राहकों को दूसरी कंपनियों की तरफ मोड़ा जा रहा था और उसके ब्रांड की पहचान का गलत फायदा उठाया जा रहा था. यह मामला साल 2013-14 के दौरान शुरू हुआ था, जब कंपनी ने कोर्ट में गूगल और कुछ प्रतिद्वंद्वी कंपनियां के खिलाफ केस दायर किया था.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को कीवर्ड बनाकर ऐड ट्रिगर करना ट्रेडमार्क उल्लंघन माना जाएगा. कोर्ट ने यह भी माना कि Google सिर्फ एक मध्यस्थ यानी माध्यम नहीं है, बल्कि वह सक्रिय रूप से कीवर्ड बेचता है, ऐड ऑक्शन कराता है और इससे कमाई करता है. इसलिए वह जिम्मेदारी से बच नहीं सकता. कोर्ट ने Google की सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वाली दलील को भी खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि गूगल का Ads मॉडल सीधे तौर पर दूसरे ब्रांड की गुडविल और पहचान से फायदा कमाने का जरिया बन गया था. इसी वजह से कोर्ट ने गूगल पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और हिंडवेयर नाम को विज्ञापन कीवर्ड की तरह इस्तेमाल करने से रोक दिया.
यह फैसला सिर्फ Google और Hindware तक सीमित नहीं माना जा रहा. डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में कंपटीटर कीवर्ड बिडिंग बहुत आम रणनीति है. ई-कॉमर्स, फिनटेक, फूड डिलीवरी और ट्रेवल और कई बड़े सेक्टर में कंपनियां प्रतिद्वंद्वी ब्रांड्स के नाम पर ads चलाकर ट्रैफिक खींचती हैं. उदाहरण से समझें तो अगर कोई यूजर किसी खास ब्रांड को सर्च करे, तो उसके प्रतियोगी के ads भी सामने आ जाते हैं. लेकिन अब कोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसा करना कानूनी जोखिम बन सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में कई कंपनियां अपने ट्रेडमार्क के गलत इस्तेमाल पर अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं. इससे Google Ads और सर्च विज्ञापन के नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.
इस केस में सबसे बड़ी बात यह रही कि कोर्ट ने गूगल को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना. अब अगर दूसरी कंपनियां भी अपनेट्रेडमार्क को लेकर शिकायतें दर्ज कराती हैं, तो गूगल पर और कानूनी दबाव बढ़ सकता है. संभव है कि कंपनी को भारत में अपने विज्ञापन प्रणाली और सर्च इंजन में बदलाव करने पड़ें. एक्सपर्ट का मानना है कि Google को अब ट्रेडमार्क वाले कीवर्ड की जांच और अनुमोदन प्रक्रिया ज्यादा सख्त करनी होगी. अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में और भी बड़े जुर्माने या प्रतिबंध लग सकते हैं. कई स्टार्टअप संस्थापक और विशेषज्ञ भी इस फैसले को डिजिटल विज्ञापन के लिए टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं.
असल में यह मामला सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि पूरे डिजिटल विज्ञापन से जुड़ा हुआ है. पिछले कई सालों से कंपनियां कंपटीटर कीवर्ड्स खरीदकर अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाती रही हैं. इससे ब्रांड को मजबूरी में अपने ही नाम पर ads चलाने पड़ते थे, ताकि ग्राहक और प्रतिस्पर्धी की तरफ न जाएं. अब दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय ने साफ संकेत दे दिया है कि ट्रेडमार्कयुक्त ब्रांड नाम का व्यावसायिक इस्तेमाल बिना अनुमति के आसान नहीं रहेगा. आने वाले समय में यह फैसला भारत में ऑनलाइन विज्ञापन, SEO और Google Ads की रणनीति को पूरी तरह बदल सकता है.
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