एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM Chief Asaduddin Owaisi) अपने एक दावे पर घिर गए हैं. उन्होंने बीते मंगलावर को ऑल इंडिया रेडियो न्यूज का एक ट्वीट रिट्वीट करते हुए कुछ बातें कहीं. लोकसभा सांसद ने जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा (Lieutenant Governor of Jammu & Kashmir) को टैग कर पूछा कि आपने शोपियां और पुलवामा में सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया. मगर हर शुक्रवार को श्रीनगर की जामा मस्जिद क्यों बंद रखी जाती है? कम से कम दोपहर के मैटिनी शो के दौरान इसे बंद ना रखें

Sir @manojsinha_ you have opened Cinema Halls in Shopian & Pulwama but why is Srinagar Jamia Masjid shut on every Friday at least don’t shut it during the afternoon matinee show https://t.co/Yh4ZCbTHlV

दरअसल जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बीते मंगलवार को दक्षिणी कश्मीर के दो जिलों शोपियां और पुलवामा में दो मल्टीप्लेक्स सिनेमा का उद्घाटन किया. उन्होंने ये सिनेमा हॉल उन युवाओं को समर्पित किए जो लंबे समय से इस पल का इंतजाम कर रहे हैं. मल्टीप्लेक्स में आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' दिखाई गई. उद्घाटन स्क्रीनिंग में करीब 150 लोग शामिल हुए. मगर सिनेमा हॉल के उद्घाटन पर ओवैसी भड़क गए और श्रीनगर की जामा मस्जिद का मुद्दा उठाया.

इधर श्रीनगर में जामा मस्जिद बंद रखने के ओवैसी के दावे पर पुलिस ने उन्हें करारा जवाब दिया और बोलती बंद कर दी. श्रीनगर पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा कि जामा मस्जिद पूरी तरह खुली हुई है. कोरोना काल के बाद मस्जिद को सिर्फ तीन मौकों पर अस्थाई तौर पर बंद रखा गया, जैसे आतंकी हमले के इनपुट्स और कानून व्यवस्था की स्थिति के चलते ऐसा किया. श्रीनगर पुलिस ने कहा कि ये निर्णय भी तब लिया गया जब मस्जिद ऑथिरिटी ने अंदर की घटनाओं की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया.

Jamia is fully opened,only on 3 occasions post-covid,it was temporarily shut for friday noon prayers owing to inputs of terror attack /law & order situation.This was after Jamia authorities failed to take responsibility of happenings inside. Staying far is no excuse of ignorance. https://t.co/wqicG3oAr2

— Srinagar Police (@SrinagarPolice) September 20, 2022