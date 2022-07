Viral Video: आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं. इसमें भी गोदावरी नदी में आई भीषण बाढ़ ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है. दर्जनों गांव इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और बड़ी तादाद में लोगों को घर छोड़ना पड़ा है. प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है. लोग अपनी जान मुश्किल में डालकर यूं ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर हैं. अभी सोशल मीडिया में एक ऐसा वीडियो वायरल है जिसमें एक शख्स ने अपनी जान जोखिस में डालकर सड़क पार करने की कोशिश की और बाढ़ के पानी में बह गया.Also Read - Bhense Aur Gende Ki Ladai: बिना सोचे समझे गैंडे से भिड़ गया भैंसा, कुछ देर बाद जान बचाना भी मुश्किल हो गया- देखें वीडियो

सामने आया हिला देने वाला 45 सेकंड का वीडियो देखकर मालूम होता है कि नदी पर दो सड़कों को जोड़ने वाला पुल बना है. नदी उफान पर होने की वजह से पानी पुल के ऊपर पूरी रफ्तार में बह रहा है. इसमें देख सकते हैं कि तभी एक शख्स अपनी जान की परवा किए बिना पुल पर आ पहुंचा और तेज बहाव होने के बावजूद इसे पार करने लगा. शख्स काफी कोशिश के बाद पुल के बीच तक जा पहुंचा, मगर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा उसकी हिम्मत टूट गई और पानी के तेज बहाव में बह गया. Also Read - Funny Video: मंदिर में जाकर छात्र ने मांग ली ऐसी चीज, रिपोर्टर को बताया तो वो भी हिल गया- देखें वीडियो

a man washed away while trying to cross a flooded road with water flowing at high speed; #Buttayagudem #KannapuramEast #AndhraPradesh; man somehow looked confident, not panicky to me & good news is he was subsequently saved by locals pic.twitter.com/N3MzXX2Sx2

