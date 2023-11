Air Pollution: पर्यावरण मंत्री ने की समीक्षा बैठक, ग्राउंड पर उतरेंगे सभी मंत्री और सीनियर अधिकारी

Air Pollution: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग की. बैठक के बाद गोपाल ने कहा कि प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को मौके पर रहने को कहा गया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन बादल छाए रह सकते हैं. अगले सप्ताह तक इसी तरह की हवा की स्थिति बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है. ऐसे में हमें प्रदूषण के सोर्स को नियंत्रित करने पर ध्यान देना है.

मिली जानकारी के अनुसार, ग्रेप के नियम लागू करने में लापरवाही को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से नाराज दिखे. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी मंत्री अलग अलग जगहों पर जाएंगे और प्रदूषण को लेकर लोगों को जागरुक करेंगे.

#WATCH | After the pollution review meeting, Delhi Environment Minister Gopal Rai says, “…Senior officers, secretaries and department HoDs have been asked to be on-ground to monitor pollution situation. As per the weather department, there may be clouds next two days. It is… pic.twitter.com/RdOpMzQ3US

