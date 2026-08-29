सेफ्टिक टैंक में फंसा मजदूर, बचाने उतरे 3 साथी भी नहीं लौटे, चारों की मौत

काम के दौरान एक मजदूर अचानक टैंक के अंदर फंस गया. उसे परेशानी में देखकर तीन अन्य मजदूर उसे बचाने के लिए टैंक में उतर गए. लेकिन अंदर जाने के कुछ ही समय बाद चारों मजदूर बेहोश होकर गिर पड़े.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/gopalganj-septic-tank-accident-four-labourers-die-due-to-suffocation-in-bihar-8512455/ Copy

. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची.

बिहार के गोपालगंज में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे में चार मजदूरों की मौत हो गई. चारों मजदूर एक सेफ्टिक टैंक के अंदर काम कर रहे थे. इसी दौरान एक मजदूर टैंक में फंस गया. उसे बचाने के लिए उसके तीन साथी भी एक-एक करके अंदर उतर गए. कुछ ही देर बाद चारों बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई. यह हादसा गोपालपुर थाना क्षेत्र के सवनही गोपाल गांव में हुआ. बताया जा रहा है कि गांव में एक सेफ्टिक टैंक का निर्माण कराया गया था. शनिवार को मजदूर टैंक के अंदर लगी सटरिंग खोलने का काम कर रहे थे. काम के दौरान एक मजदूर अचानक टैंक के अंदर फंस गया. उसे परेशानी में देखकर तीन अन्य मजदूर उसे बचाने के लिए टैंक में उतर गए. लेकिन अंदर जाने के कुछ ही समय बाद चारों मजदूर बेहोश होकर गिर पड़े.

टैंक में जहरीली गैस होने की आशंका

आशंका है कि टैंक के अंदर जहरीली गैस जमा थी. इसी गैस की वजह से मजदूरों का दम घुट गया और चारों की जान चली गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों की निगरानी में बचाव अभियान चलाया गया और काफी मशक्कत के बाद चारों मजदूरों के शव टैंक से बाहर निकाले गए. मृतकों की पहचान बंटी बैठा उर्फ राकेश, जावेद आलम उर्फ टीपू, उमेश यादव और शबे आलम के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि चारों मजदूर सवनही गोपाल गांव के ही रहने वाले थे.

परिवार में पसरा मातम

हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवारों में मातम पसर गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए. गांव में इस हादसे को लेकर शोक का माहौल है. प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा किस वजह से हुआ और टैंक के अंदर काम करने से पहले मजदूरों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए गए थे या नहीं. निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन हुआ था या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी. (IANS Hindi)