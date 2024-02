Farmers Protests: क्या अब खत्म हो जाएगा आंदोलन? सरकार ने मानी किसानों की 10 मांगें, MSP समेत इन 3 पर दिया भरोसा

Farmers Protests: अपनी मांगों को लेकर किसान एक बार फिर आंदोलन पर हैं. किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं. हरियाणा और यूपी से लगी दिल्ली की सभी सीमाओं पर भारी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है. सभी बॉर्डर पर कंटीले तार, बोल्डर और बैरिकेड लगाकर सुरक्षा चाक-चौबंद किया गया है. हालांकि पंजाब-हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर किसानों का हंगामा जारी है. किसानों ने यहां कई बैरिकेड्स तोड़ डाले और ओवरब्रिज की रैलियों को भी निशाना बनाया. किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है. हालांकि किसान रुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं. सीमेंट के बैरिकेड्स हटाने के लिए किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं. पुलिस वहां मुस्तैदी के खड़ी है और हर हालात का सामना करने को पूरी तरह से तैयार है.

इन सबके बीच Zee News ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार ने किसानों की 13 में से 10 मांगे मांग ली हैं. सोमवार देर रात पांच घंटे की बैठक में कुछ मांगें मान ली गई थीं और फिर मंगलवार को भी कुछ मांगों पर सहमति बनी है. सरकार और किसान नेताओं के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है. सरकार ने इस दौरान 10 मांगे मान ली और 3 पर विचार-विमर्श करने का आश्वासन दिया है. मांग थी कि पहले के आंदोलनों में किसानों पर जो केस थे, उसे वापस लिए जाए.

#WATCH | Protesting farmers throw police barricade down from the flyover at Shambhu on the Punjab-Haryana border as they march towards Delhi to press for their demands. pic.twitter.com/oI0ouWwlCj

— ANI (@ANI) February 13, 2024