चीन, अमेरिका समेत कई देशों में बढ़ते कोविड केसों पर सरकार अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दिया यह निर्देश

Coronavirus Latest Update: दुनिया के कई देशों में कोरोना एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है. अमेरिका, जापान, चीन, कोरिया और ब्राजील में बढ़ते कोविड केसों को देखते हुए केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है. सरकार ने इसे लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खत लिखकर अलर्ट किया है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे खत में कहा, ‘जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और चीन में कोरोना के मामलों में अचानक तेजी को देखते हुए जीनोम टेस्टिंग पर खास ध्यान देने की जरूरत है.

All states are requested to ensure that as far as possible samples of all positive cases, on a daily basis, are sent to the designated INSACOG Genome Sequencing Laboratories (IGSLs) that are mapped to the States and UTs: Union Health Secretary — ANI (@ANI) December 20, 2022