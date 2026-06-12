सरकार का बड़ा एक्शन: इन लोगों के लिए पेट्रोल पंपों पर बैन! अब साधारण रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं खरीद सकेंगे

Diesel ban retail pumps: केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों पर बड़े पैमाने पर डीजल और पेट्रोल की खरीद को रोकने का बड़ा आदेश जारी किया है. औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ता अब साधारण रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं खरीद सकेंगे. उन्हें अपना ईंधन बुल्क पॉइंट्स या अपनी कंज्यूमर पंप्स से ही लेना होगा, ताकि आम लोगों को पंपों पर लंबी कतारें और कमी न हो. केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल की खुदरा बिक्री पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 11 जून 2026 को “Motor Spirit and High Speed Diesel (Temporary Regulation of Supply through Retail Outlets) Order, 2026” जारी किया. इस आदेश का मकसद रिटेल पंपों पर अनियंत्रित बिक्री को रोकना और आम उपभोक्ताओं को ईंधन उपलब्ध कराना है. news18.com की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टीट्यूशनल, डायरेक्ट, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उपभोक्ता अब रिटेल पेट्रोल पंपों से MS (पेट्रोल) और HSD (डीजल) नहीं खरीद सकेंगे. उन्हें अपनी जरूरत केवल कंज्यूमर पंप्स या बुल्क सप्लाई पॉइंट्स से पूरी करनी होगी. इससे पंपों पर भीड़ कम होगी और सामान्य ग्राहकों को आसानी मिलेगी.
reuters.com के मुताबिक रिटेल पेट्रोल पंप अब किसी भी ग्राहक या वाहन को प्रतिदिन 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं बेच सकेंगे. डीजल केवल वाहन के टैंक या PESO-अनुमोदित कंटेनरों में ही दिया जाएगा. खरीदे गए डीजल का पुनर्विक्रय (Resale) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (IOC, BPCL, HPCL आदि) और पेट्रोल पंप डीलरों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा. उल्लंघन पर सर्च और सीज करने की शक्ति अधिकृत अधिकारियों और तेल कंपनियों के अधिकारियों को दी गई है.
यह आदेश शुरू में अधिकतम 90 दिनों के लिए वैध होगा या अगले आदेश तक लागू रहेगा. सरकार विशेष आदेश से किसी उपभोक्ता, क्षेत्र या लेनदेन को छूट दे सकती है.
यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि बड़े उपभोक्ता सस्ते रिटेल दामों का फायदा उठा रहे थे. बुल्क में डीजल 40-42 रुपये प्रति लीटर महंगा पड़ रहा था, जिससे कई उद्योग रिटेल पंपों की ओर मुड़ गए. इससे कुछ इलाकों में 20-30% ज्यादा बिक्री हुई और आम लोगों को कमी महसूस हुई.
PIB प्रेस रिलीज के मुताबिक सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोल-डीजल की पर्याप्त सप्लाई है, लेकिन रिटेल चैनल को आम नागरिकों, किसानों और छोटे वाहन चालकों के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है. OMCs घाटा उठाकर रिटेल कीमतें नियंत्रित रख रही हैं. इस आदेश से ईंधन की काला बाजारी और डायवर्शन पर अंकुश लगेगा. राज्य सरकारों को भी सख्त निगरानी और स्पेशल स्क्वॉड बनाने को कहा गया है. इससे पंपों पर सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद है.
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