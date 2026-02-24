By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
सरकार ने इन 5 OTT प्लेटफॉर्म्स को किया ब्लॉक, अश्लील कंटेंट को लेकर लिया गया एक्शन; देखें लिस्ट
केंद्र सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने IT एक्ट की धारा 69A के तहत ये एक्शन लिया.
Government Blocks OTT Platforms: डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कुल 5 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भारत में ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है. जिन प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की गई है उनमें MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel और Jugnu शामिल हैं.
सरकारी अधिकारियों के अनुसार इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और अभद्र सामग्री प्रसारित की जा रही थी, जो मौजूदा नियमों और कानूनों का उल्लंघन करती पाई गई. इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की. ये कदम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत उठाया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार को ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार प्राप्त है.
मंत्रालय ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को निर्देश दिया है कि वे इन प्लेटफॉर्म्स की पहुंच भारत में तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित करें. अधिकारियों का कहना है कि ये निर्णय मंगलवार को लागू कर दिया गया, जिससे अब भारतीय यूजर्स इन वेबसाइट्स या ऐप्स तक पहुंच नहीं बना सकेंगे.
अश्लीलता रोकने को लेकर उठाया कदम
इस कार्रवाई में आईटी नियम 2021 और अश्लीलता से संबंधित कानूनों का भी हवाला दिया गया है. सरकार का कहना है कि डिजिटल माध्यम पर प्रसारित सामग्री को भी उसी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ नियंत्रित किया जाना चाहिए, जैसे पारंपरिक मीडिया को किया जाता है. सार्वजनिक शालीनता, राष्ट्रीय हित और पत्रकारिता के मानकों को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है.
पिछले कुछ वर्षों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. हालांकि, इसके साथ ही कंटेंट की गुणवत्ता और प्रकृति को लेकर बहस भी तेज हुई है. कई बार शिकायतें मिली हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म्स बिना किसी स्पष्ट आयु-सीमा या कंटेंट फिल्टर के आपत्तिजनक सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं.
सरकार का मानना है कि डिजिटल स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है. ऐसे में अगर कोई प्लेटफॉर्म कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अनिवार्य है. अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि ये कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है.
विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम और सख्त हो सकते हैं. कंटेंट मॉडरेशन, उम्र आधारित वर्गीकरण और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया जा सकता है. फिलहाल सरकार का यह कदम डिजिटल कंटेंट रेगुलेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है.
