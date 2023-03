सरकार ने कैंसिल किया 18 फार्मा कंपनियों का लाइसेंस, नकली और खराब क्वालिटी की दवाएं बनाने का आरोप

केंद्र सरकार ने मंगलवार बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 फार्मा कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इन कंपनियों पर नकली और खराब क्वालिटी की दवाएं बनाने का आरोप है. न्यूज एजेंसी ANI ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी.

Huge crackdown underway on pharma companies across the country related to manufacturing of spurious medicines: Official sources — ANI (@ANI) March 28, 2023

न्यूज एजेंसी ANI ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया, ‘ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारतीय औषधि महानियंत्रक (Drugs Controller General Of India) नकली दवाइयों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चला रहा है. DCGI ने 20 राज्यों की 76 दवाई कंपनियों की जांच की. डीसीजीआई ने 26 फार्मा कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है.’