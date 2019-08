श्रीनगर: कश्मीर घाटी में गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच स्वतंत्रता दिवस मनाया गया. इस दौरान जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि सरकार घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए प्रतिबद्ध है. स्वतंत्रता दिवस समारोह शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां मलिक ने तिरंगा फहराया.

SRINAGAR: National Security Advisor Ajit Doval and Jammu & Kashmir Governor Satya Pal Malik during #IndiaIndependenceDay celebrations at Sher-e-Kashmir stadium. pic.twitter.com/AN7vQW1WKO

— ANI (@ANI) August 15, 2019