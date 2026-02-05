Hindi India Hindi

सरकार ने बंद कर दिए 2.5 करोड़ आधार कार्ड, कहीं लिस्ट में आपका भी तो नहीं है नाम? 5 स्टेप में करें चेक

UIDAI किसी का भी आधार नंबर वेरिफाई करने की सुविधा उपलब्ध कराती है. वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत आसान है. आप बिना परेशानी के किसी भी शख्स का आधार कार्ड वेरिफाई कर सकते हैं. इस सर्विस के लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ता. यानी ये सर्विस बिल्कुल मुफ्त है.

आप Aadhaar QR scanner ऐप के जरिए भी QR कोड स्कैन करके आधार की सही जानकारी पा सकते हैं.

आधार कार्ड हमारे देश में एक यूनिक डॉक्यूमेंट है. इसे सभी जगह आईडी प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है. आज मोबाइल फोन के लिए एक सिम कार्ड खरीदने से लेकर बड़ी से बड़ी बिजनेस डील तक में आधार कार्ड (Aadhaar Card ) की जरूरत पड़ती है. बीते दिनों कई फर्जी आधार के मामले सामने आए हैं. आधार कार्ड से फर्जीवाड़ा भी होता है. कई बार देखा जाता है कि लोग बिना किसी जांच के किसी भी आधार नंबर को सही मान लेते हैं. ऐसा नहीं होता. हर 12 डिजिट वाला नंबर आधार नहीं होता है. लोग फर्जी आधार भी बनवा लेते हैं.

इस तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड को डीएक्टिवेट (बंद) कर दिया है. इस फैसले का मकसद फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाने वालों को रोकना है.

क्यों डिएक्टिवेट किए गए हैं ये आधार कार्ड?

केंद्रीय आईटी मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि भारत में इस समय करीब 134 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है. सरकार की प्राथमिकता है कि आधार से जुड़ा हर रिकॉर्ड सही, अपडेटेड और भरोसेमंद हो.इसी उद्देश्य से देशभर में आधार डेटा की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे आधार कार्ड बंद किए जा चुके हैं. जो आधार कार्ड डिएक्टिवेट हुए हैं, उनमें ज्यादातर की मौत हो चुकी है.

आधार कार्ड बंद करने से क्या होगा फायदा?

सरकार के इस फैसले से आम नागरिकों को कई बड़े फायदे होंगे. जैसे अब कोई भी व्यक्ति मृत व्यक्ति के आधार कार्ड का यूज करके सरकारी योजनाओं का गलत फायदा नहीं उठा पाएगा. आधार से जुड़ा डेटा ज्यादा सटीक और भरोसेमंद बनेगा. धोखाधड़ी और फर्जी लेन-देन के मामलों में कमी आएगी.

आपका आधार कार्ड एक्टिव है या नहीं कैसे पता चलेगा?

सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं या myaadhaar मोबाइल ऐप खोलें.

अब Aadhaar Status या Aadhaar Verification ऑप्शन पर क्लिक करें.

अपना आधार नंबर और जरूरी जानकारी भरें.

कैप्चा डालें और मोबाइल नंबर पर आया OTP एंटर करें.

आपके आधार कार्ड का स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा.

ऐप से भी हो जाएगा वेरिफिकेशन

आप आधार नंबर को मोबाइल ऐप के जरिए भी वेरिफाई कर सकते हैं. इसके लिए अपने मोबाइल पर mAadhaar ऐप डाउनलोड करना होगा. यहां आपको आधार वेरिफिकेशन के दो ऑप्शन मिलेंगे. पहला ऑप्शन- 'आधार वेरिफाई' का है. इसमें आप आधार नंबर से वेरिफिकेशन कर सकेंगे. दूसरा ऑप्शन- QR कोड स्कैनर का मिलेगा. इसमें आधार कार्ड पर दिए QR कोड को स्कैन करके पता कर सकेंगे की आधार नंबर सही है या नहीं. आप Aadhaar QR scanner ऐप के जरिए भी QR कोड स्कैन करके आधार की सही जानकारी पा सकते हैं.

ऐसे पता करें आपके आधार का कहां -कहां हो रहा इस्तेमाल?

आज की तारीख में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से लिंक रहते हैं. ऐसे में फ्रॉड करने वाले जहां से लोगों की जरूरी जानकारी चुराते हैं तो उन्हें आधार डिटेल के साथ ही पैन डिटेल मिलना भी आसान हो गया. बहुत सारे कामों के लिए आधार कार्ड की फोटो कॉपी इस्तेमाल होती है. इन सबकों देखते हुए आधार डिटेल के गलत इस्तेमाल की संभावना भी बढ़ गई है. ऐसे में घर बैठे पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड का कहां-कहां गलत इस्तेमाल हो रहा है.

आधार हिस्ट्री भी जानना जरूरी

सबसे पहले resident.uidai.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

अब यहां आपको टॉप राइट कॉर्नर पर माय आधार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद आधार Authentication History ऑप्शन पर क्लिक करें.

यहां आपसे आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा और आपको कैप्चा कोड भरना होगा.

अब OTP वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब इस प्रॉसेस के बाद एक टैब ओपन होगी.

अब यहां आप जब से जब तक की आधार हिस्ट्री देखना चाहते हैं, उस तारीख को भर दें.

अब रिकॉर्ड नंबर और मोबाइल नंबर OTP के लिए डालना होगा. इसके बाद OTP वेरिफाई करना होगा.

अब आपको आधार हिस्ट्री दिख जाएगी. आधार हिस्ट्री को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं.