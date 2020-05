नई दिल्‍ली: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 20 हजार करोड़ रुपए के पैकेज के तहत सरकार ने फैसला किया है कि वह बिजनेसमैन और कंपनियों का तनाव से राहत देने का फैसला है. सरकार ने तय किया है कि वह बिजनेसमैन और उसके कर्मचारियों को 2500 करोड़ रुपए लिक्‍विडिटी राहत देगी. सरकार अगले तीन माह के वेतन में ईपीएफ की राशि नियोक्‍ता और कमचारी के हिस्‍से की 12-12 फीसदी जमा करेगी. Also Read - राष्ट्रपति भवन ने जारी किया बयान- हमारा कोई भी कर्मचारी कोरोना संक्रमित नहीं

To ease financial stress as businesses get back to work, Government decides to continue EPF support for business & workers for 3 more months providing a liquidity relief of Rs 2,500 crores: FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/Pyt511iroh

