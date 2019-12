नई दिल्ली: रक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के सृजन को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी आधिकारिक सूत्रों ने इस आशय की जानकारी दी. बता दें कि 1999 में कारगिल समीक्षा समिति ने सरकार को एकल सैन्य सलाहकार के तौर पर चीफ आफ डिफेंस स्टाफ के सृजन का सुझाव दिया था.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के सृजन को मंजूरी दे दी है. रक्षा स्टाफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाने वाला अधिकारी एक चार सितारा जनरल होगा और सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख भी होगा.

सीडीएस पद एक चार सितारा जनरल द्वारा आयोजित किया जाएगा और वह सीडीएस के कार्यालय से सेवा पूरी करने के बाद वह किसी भी सरकारी कार्यालय में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा. वह सीडीएस के पद से हटने के बाद 5 साल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई निजी रोजगार भी नहीं रखेगा.

Union Minister Prakash Javadekar: Government has approved the creation of post of Chief of Defence Staff. The officer to be appointed as Chief of Defence Staff will be a four star General and will also head the Department of military affairs pic.twitter.com/hC4ibOT5p4

— ANI (@ANI) December 24, 2019