ताकि यूपीआई पेमेंट ग्राहकों के लिए मुफ्त ही रहे... क्या है सरकार का नया दांव, कैसे बनाएगी नया मॉनिटरिंग सिस्टम?

UPI: सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लाने से पहले तय कर लेना चाहती है कि इसका बोझ ग्राहकों पर न डाला जाए. इसके लिए सरकार पेमेंट एग्रीगेटर्स और प्लेटफॉर्म्स (जो मर्चेंट्स को सर्विस से जोड़ते हैं) के साथ बातचीत कर रही है. टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है. सरकार ने कहा कि 2,000 हजार से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी मर्चेंट फीस लगाने का फैसला लिया गया है. यह फ़ीस ग्राहक नहीं, बल्कि मर्चेंट देंगे और 75,000 रुपये या उससे ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन के लिए यह चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये होगा.. लेकिन इसके बाद भी सरकार को UPI ट्रांज़ैक्शन में कमी या कैश के इस्तेमाल में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है.
मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंकों को सलाह दी गई है कि वे यह पक्का करें कि मर्चेंट्स MDR का बोझ ग्राहकों पर न डालें. 15 अक्टूबर से हम रोज़ाना नजर रखेंगे कि क्या मर्चेंट्स MDR का बोझ ग्राहकों पर डाल रहे हैं या नहीं.
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय एक निगरानी व्यवस्था तैयार कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यापारी इस शुल्क का बोझ ग्राहकों पर न डालें. यह कदम इस चिंता के बीच उठाया जा रहा है कि नए शुल्क से UPI के ज़रिए बड़े पेमेंट करने वाले लोगों के लिए लागत बढ़ सकती है.
अधिकारियों ने यह भी तर्क दिया कि MDR लागू होने के बाद मर्चेंट्स पर GST का कोई बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए एडजस्ट कर लिया जाएगा. कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब देते हुए कि एमडीआर को बड़े प्लेटफॉर्म्स की मदद के लिए अमेरिकी दबाव में लाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस कदम का मकसद ज्यादा घरेलू कंपनियों को काम करने का मौका देना था.
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